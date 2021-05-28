Девушка резала мясо на глазах у кота. Вот как выглядят слёзы обиды и разочарования

Мы все знаем, что домашние котики очень ранимые создания. Стоит пошевелиться во сне, как пушистый друг просто уйдёт, оставив хозяина в тоскливом одиночестве.

Пользовательница TikTok под ником KaTerina38 показала, как довела до слёз своего любимца. Девушка просто занималась приготовлением пищи и в числе прочего нарезала мясо. Разумеется, на кухне присутствовал и кот по кличке Алекс.