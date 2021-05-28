Девушка резала мясо на глазах у кота. Вот как выглядят слёзы обиды и разочарования
Мы все знаем, что домашние котики очень ранимые создания. Стоит пошевелиться во сне, как пушистый друг просто уйдёт, оставив хозяина в тоскливом одиночестве.
Пользовательница TikTok под ником KaTerina38 показала, как довела до слёз своего любимца. Девушка просто занималась приготовлением пищи и в числе прочего нарезала мясо. Разумеется, на кухне присутствовал и кот по кличке Алекс.
Фото: tiktok.com/@katerina3826
Кот долго сидел в ожидании того, что ему что-нибудь перепадёт, но хозяйка никак не хотела угощать питомца. В итоге Алекс больше не мог сдерживать боль разочарования и начал плакать. Увидев это, KaTerina38 сжалилась и, объясняя, что мясо ещё толком не разморозилось, всё-таки покормила кота.
Фото: tiktok.com/@katerina3826
Большинство пользователей соцсети признались, что вид плачущего питомца разбивает их сердца. Однако некоторые высказали мнение, что коты не могут плакать и хозяйке следовало бы проверить пушистого у ветеринара.
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