Снова неудачное свидание? Вот советы, как стать популярным в Tinder

Те, кто пользуется приложением Tinder, знают, что свидания не всегда бывают приятными. Однако это никогда не было проблемой для Джеймса Лэнгтона. Парень входит в топ-30 самых популярных людей в Tinder, сообщает Daily Mail.

На своем канале в YouTube Джеймс поделился секретом успеха. Он подчеркнул важность выбора фотографий, ведь по ним можно понять жизненный опыт и хобби человека. Также Джеймс посоветовал улыбаться на фото – это привлекает людей.