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Снова неудачное свидание? Вот советы, как стать популярным в Tinder

07 апреля 2021 12:39
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Те, кто пользуется приложением Tinder, знают, что свидания не всегда бывают приятными. Однако это никогда не было проблемой для Джеймса Лэнгтона. Парень входит в топ-30 самых популярных людей в Tinder, сообщает Daily Mail.

На своем канале в YouTube Джеймс поделился секретом успеха. Он подчеркнул важность выбора фотографий, ведь по ним можно понять жизненный опыт и хобби человека. Также Джеймс посоветовал улыбаться на фото – это привлекает людей.

Снова неудачное свидание? Вот советы, как стать популярным в Tinder-1

Фото: instagram.com/daterhelp

Парень объяснил, что он намеренно не упоминает в своем профиле о работе или финансовом положении, потому что это может кого-то смутить. Джеймс советует пользоваться компьютерной версией, а не приложением на смартфоне это повышает ваш рейтинг. Не забудьте полностью заполнить профиль: добавьте ссылки на все социальные сети, где вы зарегистрированы.

Снова неудачное свидание? Вот советы, как стать популярным в Tinder-4

Фото: instagram.com/daterhelp

Что касается успешных свиданий, то Джеймс уверен, что встречается только с теми девушками, которые его устраивают.  

Джеймс Лэнгтон:  
Я представляю, обрадовался бы я, если просто встретил бы этого человека в баре. Если да, то назначаю свидание.  

Эта женщина тоже познакомилась с парнем в приложении, но их свидание прошло не совсем удачно – читайте здесь.  

# Полезные советы # калейдоскоп # Джеймс Лэнгтон # Фотофакт

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