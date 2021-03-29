Женщина пошла на свидание с мужчиной, но больше времени провела с псом. Теперь остаётся только гордиться собой

Женщина пошла на свидание, но оно прошло совсем не так, как это случается обычно. И всё из-за собаки мужчины. Как сообщает The Mirror, Лиззи Джонсон ищет себе спутника жизни при помощи популярного приложения для знакомств. Там она познакомилась с парнем, у которого есть милый пёс породы боксёр. Мужчина заявил, что во время первого свидания будет здорово прогуляться у реки Ривер Мол, ведь его питомец никогда раньше не видел воду.

Фото: Kennedy News and Media

Лиззи было не принципиально, куда идти, поэтому она согласилась. Стоило новым знакомым приблизиться к реке, как пёс мигом прыгнул в воду. Только вот плавать животное не умеет. Джонсон посмотрела на спутника, но тот в нерешительности топтался на берегу. Британка поняла, что если не вмешается, то питомец утонет.

Фото: Kennedy News and Media

Следующие пять минут женщина потратила на то, чтобы вытащить животное на берег. Лиззи промокла и испачкалась грязью. На её вопрос о том, всё ли в порядке с её макияжем, собеседник ответил, что лучше просто быть не может. Далее мужчина и женщина десять минут добирались до машин в неловком молчании, после чего быстро попрощались.

Фото: Kennedy News and Media