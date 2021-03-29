Женщина пошла на свидание с мужчиной, но больше времени провела с псом. Теперь остаётся только гордиться собой
Женщина пошла на свидание, но оно прошло совсем не так, как это случается обычно. И всё из-за собаки мужчины.
Как сообщает The Mirror, Лиззи Джонсон ищет себе спутника жизни при помощи популярного приложения для знакомств. Там она познакомилась с парнем, у которого есть милый пёс породы боксёр. Мужчина заявил, что во время первого свидания будет здорово прогуляться у реки Ривер Мол, ведь его питомец никогда раньше не видел воду.
Фото: Kennedy News and Media
Лиззи было не принципиально, куда идти, поэтому она согласилась. Стоило новым знакомым приблизиться к реке, как пёс мигом прыгнул в воду. Только вот плавать животное не умеет. Джонсон посмотрела на спутника, но тот в нерешительности топтался на берегу. Британка поняла, что если не вмешается, то питомец утонет.
Фото: Kennedy News and Media
Следующие пять минут женщина потратила на то, чтобы вытащить животное на берег. Лиззи промокла и испачкалась грязью. На её вопрос о том, всё ли в порядке с её макияжем, собеседник ответил, что лучше просто быть не может. Далее мужчина и женщина десять минут добирались до машин в неловком молчании, после чего быстро попрощались.
Фото: Kennedy News and Media
Дома Джонсон посмотрелась в зеркало и увидела, что в грязи не только её одежда, но и лицо. Британка решила, что это было её худшее свидание и, прислушавшись к своим чувствам, с облегчением поняла, что не влюбилась в этого человека. Мужчина написал ей и попросил прощения, но Лиззи не ответила.
Несмотря на то, что со свиданием вышел полный провал, женщина гордится тем, что не раздумывая бросилась на помощь собаке.
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