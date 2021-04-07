75-летний дедушка копирует наряды знаменитостей. Некоторая одежда на нём выглядит даже лучше, чем на оригинале

Этому дедушке 75 лет, но он очень любит уличную моду. Недавно мужчина решил воссоздать наряды некоторых знаменитостей, сообщает Bored Panda. Он абсолютно точно повторяет образы звезд, а его внук фотографирует модного дедушку и публикует снимки в Instagram. Просто посмотрите – вылитый Джастин Бибер.