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75-летний дедушка копирует наряды знаменитостей. Некоторая одежда на нём выглядит даже лучше, чем на оригинале

07 апреля 2021 11:27
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Этому дедушке 75 лет, но он очень любит уличную моду. Недавно мужчина решил воссоздать наряды некоторых знаменитостей, сообщает Bored Panda. Он абсолютно точно повторяет образы звезд, а его внук фотографирует модного дедушку и публикует снимки в Instagram. Просто посмотрите вылитый Джастин Бибер.  

75-летний дедушка копирует наряды знаменитостей. Некоторая одежда на нём выглядит даже лучше, чем на оригинале-1

Фото: instagram.com/jaadiee

75-летний дедушка копирует наряды знаменитостей. Некоторая одежда на нём выглядит даже лучше, чем на оригинале-3

Фото: instagram.com/jaadiee

75-летний дедушка копирует наряды знаменитостей. Некоторая одежда на нём выглядит даже лучше, чем на оригинале-5

Фото: instagram.com/jaadiee

75-летний дедушка копирует наряды знаменитостей. Некоторая одежда на нём выглядит даже лучше, чем на оригинале-7

Фото: instagram.com/jaadiee

75-летний дедушка копирует наряды знаменитостей. Некоторая одежда на нём выглядит даже лучше, чем на оригинале-9

Фото: instagram.com/jaadiee

В интернете мужчину уже прозвали самым стильным дедушкой. И вот что пишут под фото в комментариях.  

«Дедушка справляется лучше, чем знаменитости».  

«Выглядит лучше их всех».  

«Попал в точку».  

Эта девушка тоже покорила пользователей соцсетей своими образами. Только она, в отличие от модного дедушки, переодевается в наряды XIX века – подробности далее.  

# Мода # калейдоскоп # Джастин Бибер # Фотофакт

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