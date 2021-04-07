75-летний дедушка копирует наряды знаменитостей. Некоторая одежда на нём выглядит даже лучше, чем на оригинале
Этому дедушке 75 лет, но он очень любит уличную моду. Недавно мужчина решил воссоздать наряды некоторых знаменитостей, сообщает Bored Panda. Он абсолютно точно повторяет образы звезд, а его внук фотографирует модного дедушку и публикует снимки в Instagram. Просто посмотрите – вылитый Джастин Бибер.
Фото: instagram.com/jaadiee
Фото: instagram.com/jaadiee
Фото: instagram.com/jaadiee
Фото: instagram.com/jaadiee
Фото: instagram.com/jaadiee
В интернете мужчину уже прозвали самым стильным дедушкой. И вот что пишут под фото в комментариях.
«Дедушка справляется лучше, чем знаменитости».
«Выглядит лучше их всех».
«Попал в точку».
Эта девушка тоже покорила пользователей соцсетей своими образами. Только она, в отличие от модного дедушки, переодевается в наряды XIX века – подробности далее.