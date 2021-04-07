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Этот пёс знает больше 90 слов. Женщина научила собаку математике с помощью самодельных карточек

07 апреля 2021 09:30
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Эта собака умеет считать до десяти, отвечает на вопросы и даже решает задачи на сложение на английском и японском языках.

Этот пёс знает больше 90 слов. Женщина научила собаку математике с помощью самодельных карточек-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале SWNS

Как сообщает Good News Network, Моника Эльхалифа научила своего шестилетнего сиба-ину новым трюкам, когда ему стало скучно просто гулять. Теперь, когда псу показывают несколько карточек с цветами, числами и формами, Акира может выбрать ту, которая соответствует вопросу Моники.  

Этот пёс знает больше 90 слов. Женщина научила собаку математике с помощью самодельных карточек-4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале SWNS

Акира знает больше 90 слов. Постучав лапой, она может решать простые математические задачи, указывая на карточку с правильным ответом. Собака может даже сложить количество рисунков на карточке, например, три яблока. Она выберет соответствующую карточку с номером, а также ответит на вопросы типа «да / нет».  

Этот пёс знает больше 90 слов. Женщина научила собаку математике с помощью самодельных карточек-7

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале SWNS  

«Я просто подумала, что было бы весело научить собаку нескольким числам. Я была очень рада, когда Акира выучила число четыре. После этого она быстро выучила цифры от пяти до десяти, и по мере того, как пес осваивал каждый этап или уровень, мне приходилось разрабатывать новые идеи, чтобы поддерживать его умственную активность».  

Моника живет в Абу-Даби с мужем и еще одной собакой Мико.  

«Сиба-ину очень независимы и умны. Я чувствовала, что ему нужна дополнительная активность, помимо физических упражнений».   

Этот пёс знает больше 90 слов. Женщина научила собаку математике с помощью самодельных карточек-10

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале SWNS

Женщина самостоятельно сделала карточки, чтобы познакомить Акиру с формами и командами, но признается, что не знала, на что способен ее питомец.  

Акира начала с того, что нажимала на карту по команде, затем Моника познакомила ее с числами и картинками. Затем она сказала, что научила своего питомца считать. Хозяйка держала в руках одну карточку с номером и еще одну с таким же количеством теннисных мячей. Потом она просто громко считала вслух.  

Этот пёс знает больше 90 слов. Женщина научила собаку математике с помощью самодельных карточек-13

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале SWNS

Более того, Акира научилась распознавать цвета. Она тренируется пять раз в неделю по 10 минут. Следующая задача  научиться вычитать.  

«Это также отличный способ сблизиться, особенно в трудные времена, когда прогулок может быть меньше», добавила Моника.

А эти питомцы – настоящие интеллигенты. Чего только стоит эта альпака, которая едет в автобусе!Смотрите фото здесь.  

# Домашние животные # калейдоскоп # Моника Эльхалифа # Фотофакт

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