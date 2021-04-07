Этот пёс знает больше 90 слов. Женщина научила собаку математике с помощью самодельных карточек

Эта собака умеет считать до десяти, отвечает на вопросы и даже решает задачи на сложение на английском и японском языках.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале SWNS

Как сообщает Good News Network, Моника Эльхалифа научила своего шестилетнего сиба-ину новым трюкам, когда ему стало скучно просто гулять. Теперь, когда псу показывают несколько карточек с цветами, числами и формами, Акира может выбрать ту, которая соответствует вопросу Моники.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале SWNS

Акира знает больше 90 слов. Постучав лапой, она может решать простые математические задачи, указывая на карточку с правильным ответом. Собака может даже сложить количество рисунков на карточке, например, три яблока. Она выберет соответствующую карточку с номером, а также ответит на вопросы типа «да / нет».

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале SWNS

«Я просто подумала, что было бы весело научить собаку нескольким числам. Я была очень рада, когда Акира выучила число четыре. После этого она быстро выучила цифры от пяти до десяти, и по мере того, как пес осваивал каждый этап или уровень, мне приходилось разрабатывать новые идеи, чтобы поддерживать его умственную активность». Моника живет в Абу-Даби с мужем и еще одной собакой Мико. «Сиба-ину очень независимы и умны. Я чувствовала, что ему нужна дополнительная активность, помимо физических упражнений».

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале SWNS

Женщина самостоятельно сделала карточки, чтобы познакомить Акиру с формами и командами, но признается, что не знала, на что способен ее питомец. Акира начала с того, что нажимала на карту по команде, затем Моника познакомила ее с числами и картинками. Затем она сказала, что научила своего питомца считать. Хозяйка держала в руках одну карточку с номером и еще одну с таким же количеством теннисных мячей. Потом она просто громко считала вслух.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале SWNS