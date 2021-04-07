Этот пёс знает больше 90 слов. Женщина научила собаку математике с помощью самодельных карточек

Эта собака умеет считать до десяти, отвечает на вопросы и даже решает задачи на сложение на английском и японском языках.
Эта собака умеет считать до десяти, отвечает на вопросы и даже решает задачи на сложение на английском и японском языках.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале SWNS
Как сообщает Good News Network, Моника Эльхалифа научила своего шестилетнего сиба-ину новым трюкам, когда ему стало скучно просто гулять. Теперь, когда псу показывают несколько карточек с цветами, числами и формами, Акира может выбрать ту, которая соответствует вопросу Моники.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале SWNS
Акира знает больше 90 слов. Постучав лапой, она может решать простые математические задачи, указывая на карточку с правильным ответом. Собака может даже сложить количество рисунков на карточке, например, три яблока. Она выберет соответствующую карточку с номером, а также ответит на вопросы типа «да / нет».
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале SWNS
«Я просто подумала, что было бы весело научить собаку нескольким числам. Я была очень рада, когда Акира выучила число четыре. После этого она быстро выучила цифры от пяти до десяти, и по мере того, как пес осваивал каждый этап или уровень, мне приходилось разрабатывать новые идеи, чтобы поддерживать его умственную активность».
Моника живет в Абу-Даби с мужем и еще одной собакой Мико.
«Сиба-ину очень независимы и умны. Я чувствовала, что ему нужна дополнительная активность, помимо физических упражнений».
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале SWNS
Женщина самостоятельно сделала карточки, чтобы познакомить Акиру с формами и командами, но признается, что не знала, на что способен ее питомец.
Акира начала с того, что нажимала на карту по команде, затем Моника познакомила ее с числами и картинками. Затем она сказала, что научила своего питомца считать. Хозяйка держала в руках одну карточку с номером и еще одну с таким же количеством теннисных мячей. Потом она просто громко считала вслух.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале SWNS
Более того, Акира научилась распознавать цвета. Она тренируется пять раз в неделю по 10 минут. Следующая задача – научиться вычитать.
«Это также отличный способ сблизиться, особенно в трудные времена, когда прогулок может быть меньше», – добавила Моника.
А эти питомцы – настоящие интеллигенты. Чего только стоит эта альпака, которая едет в автобусе!Смотрите фото здесь.