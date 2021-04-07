Прямой эфир

Экстренный детокс. Как привести организм в порядок за пять дней?

07 апреля 2021 11:36
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Весна – лучшее время, чтобы привести свой организм в порядок. Карла Оутс, эксперт в области правильного питания, поделилась советами, как менее чем за неделю изменить здоровье к лучшему, сообщает Daily Mail.

Пейте больше воды  

Экстренный детокс. Как привести организм в порядок за пять дней?-1

Фото: pixabay.com

Первое, что посоветовала Карла – пить больше воды. Обильное питье помогает организму очиститься и избавиться от шлаков и токсинов.   

Карла Оутс:  
«Когда вы чувствуете усталость, вялость или у вас вздутие живота, велика вероятность, что в организме накопились токсины и шлаки. Они плохо влияют не только на состояние организма в целом, но и на состояние кожи».  

Ешьте больше клетчатки  

Экстренный детокс. Как привести организм в порядок за пять дней?-4

Фото: pixabay.com

Эксперт  утверждает, что во время детоксикации клетчатка играет ключевую роль. Она соединяется со шлаками и токсинами и способствует выведению их из организма. Чтобы увеличить содержание клетчатки в блюдах, включите в рацион много фруктов и овощей.  

Откажитесь от продуктов, вредных для кишечника  

В течение пяти дней постарайтесь исключить продукты, которые мешают работе кишечника.  

«И глютен, и молочные продукты могут способствовать раздражению и воспалению кишечника, поэтому мы рекомендуем исключить их из рациона во время пятидневного детокса».  

Также стоит отказаться от рафинированного сахара, алкоголя и кофеина.  

Отдавайте предпочтение ферментированным продуктам  

Экстренный детокс. Как привести организм в порядок за пять дней?-7

Фото: pixabay.com

Ферментированные продукты богаты пробиотиками, которые необходимы для хорошей работы кишечника. Ешьте квашеную капусту, кефир и йогурт – ваш кишечник скажет вам «спасибо».  

Купите щетку для сухого массажа  

Еще с древних времен женщины практиковали сухой массаж щеткой, чтобы стимулировать лимфатическую систему.

«Когда мы болеем, организм подвергается воздействию большого количества химикатов и токсинов, работа лимфатической системы может замедляться, и наш организм становится еще более уязвимым для инфекций», добавила эксперт.

Поэтому, помогая поддерживать эффективную работу лимфатической системы, вы повышаете возможности вашего организма противостоять инфекциям.  

Двигайтесь  

Экстренный детокс. Как привести организм в порядок за пять дней?-10

Фото: pixabay.com

Движение – ключ к успешной детоксикации. Ведите активный образ жизни. Включите йогу, бег, тренировки или просто ходьбу в список ежедневных дел.  

Разберите косметичку  

Зачастую производители используют в косметических средствах вещества, которые после длительного использования могут нанести вред организму. Токсичные вещества могут негативно сказаться на работе лимфатической и эндокринной системы. Переключите ваше внимание на экологически чистые продукты.  

Хороший сон  

Экстренный детокс. Как привести организм в порядок за пять дней?-13

Фото: pixabay.com

Сон оказывает огромное влияние не только на наше самочувствие, но и на внешний вид. Постарайтесь ложиться и вставать в одно и то же время и спать 8-9 часов в сутки. Хороший сон помогает не только убрать круги под глазами, но и благотворно влияет на обмен веществ.  

Каким видом спорта заняться, чтобы улучшить самочувствие – читать здесь.  

# Здоровье # калейдоскоп # Карла Оутс # Фотофакт

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