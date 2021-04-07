Экстренный детокс. Как привести организм в порядок за пять дней?

Весна – лучшее время, чтобы привести свой организм в порядок. Карла Оутс, эксперт в области правильного питания, поделилась советами, как менее чем за неделю изменить здоровье к лучшему, сообщает Daily Mail. Пейте больше воды

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Первое, что посоветовала Карла – пить больше воды. Обильное питье помогает организму очиститься и избавиться от шлаков и токсинов. Карла Оутс:

«Когда вы чувствуете усталость, вялость или у вас вздутие живота, велика вероятность, что в организме накопились токсины и шлаки. Они плохо влияют не только на состояние организма в целом, но и на состояние кожи». Ешьте больше клетчатки

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Эксперт утверждает, что во время детоксикации клетчатка играет ключевую роль. Она соединяется со шлаками и токсинами и способствует выведению их из организма. Чтобы увеличить содержание клетчатки в блюдах, включите в рацион много фруктов и овощей. Откажитесь от продуктов, вредных для кишечника В течение пяти дней постарайтесь исключить продукты, которые мешают работе кишечника. «И глютен, и молочные продукты могут способствовать раздражению и воспалению кишечника, поэтому мы рекомендуем исключить их из рациона во время пятидневного детокса». Также стоит отказаться от рафинированного сахара, алкоголя и кофеина. Отдавайте предпочтение ферментированным продуктам

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Ферментированные продукты богаты пробиотиками, которые необходимы для хорошей работы кишечника. Ешьте квашеную капусту, кефир и йогурт – ваш кишечник скажет вам «спасибо». Купите щетку для сухого массажа Еще с древних времен женщины практиковали сухой массаж щеткой, чтобы стимулировать лимфатическую систему. «Когда мы болеем, организм подвергается воздействию большого количества химикатов и токсинов, работа лимфатической системы может замедляться, и наш организм становится еще более уязвимым для инфекций», – добавила эксперт. Поэтому, помогая поддерживать эффективную работу лимфатической системы, вы повышаете возможности вашего организма противостоять инфекциям. Двигайтесь

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Движение – ключ к успешной детоксикации. Ведите активный образ жизни. Включите йогу, бег, тренировки или просто ходьбу в список ежедневных дел. Разберите косметичку Зачастую производители используют в косметических средствах вещества, которые после длительного использования могут нанести вред организму. Токсичные вещества могут негативно сказаться на работе лимфатической и эндокринной системы. Переключите ваше внимание на экологически чистые продукты. Хороший сон

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