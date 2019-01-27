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Анна Бузова отписалась от Instagram-аккаунта сестры. Что произошло?

27 января 2019 10:18
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Новости России. В Сети бурно обсуждаются взаимоотношения сестёр Бузовых, которые недавно вернулись домой после совместного отдыха.  

Как сообщает Starhit, Ольга выбрала бизнес-класс, в то время как Анна и их общая подруга летели эконом-классом. Вскоре после этого Бузова-младшая отписалась от своей сестры в Instagram.  

Фанаты певицы недоумевают, что могло произойти между столь дружными родственницами. Пользователи высказали несколько предположений. Первые говорят, что сёстры могли поссориться ещё до полета, и именно поэтому решили лететь разными классами. Вторые считают, что Ольга могла пожалеть денег. Третьи думают, что неправа Анна. Бузова-старшая не обязана оплачивать билет на самолёт сестре, поскольку та сама нормально зарабатывает.  

Анна Бузова отписалась от Instagram-аккаунта сестры. Что произошло?-1

Фото: instagram.com/annabuzova  

Что касается самих обсуждаемых персон, то Ольга на этот счёт ничего не говорит, а её младшая сестра пару слов сказала.  

«Я всегда летаю тем классом, который могу себе позволить. Бизнес-класс в Европу стоит необоснованно дорого», – пояснила свой выбор в комментариях Анна.  

«Я бы, конечно, с удовольствием в субботу повалялась бы дома, но!!!! Надо зарабатывать на бизнес-класс, ибо все очень сильно переживают за мой полёт в экономе. А если серьёзно, то я очень соскучилась по работе. Хочется скорей окунуться с головой в рабочие дела», – добавила Бузова-младшая спустя несколько часов.  

Пока что неясно, что произошло между сёстрами, но наверняка они скоро помирятся. А мы недавно рассказывали о том, как изменились Бузовы за прошедшие годы.  

Посмотреть на детские фотографии Ольги и Анны можно здесь.  

# Звезды # калейдоскоп # Анна Бузова # Ольга Бузова

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