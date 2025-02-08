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Снег, изморозь, туманы и до +2 градусов – синоптики рассказали, какую погоду ждать в Беларуси

08 февраля 2025 14:57
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О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

Снег, изморозь, туманы и до +2 градусов – синоптики рассказали, какую погоду ждать в Беларуси-2

В начале недели погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью от -4 до -12. Иногда при прояснениях будет понижаться до -13, -15. Днем ожидается от -5 до +2. С середины недели с северо-запада Европы прогнозируется смещение фронтальных разделов. Периодически будут проходить осадки в виде снега и мокрого снега. В западных районах возможен дождь. Температура воздуха ночью от -2 до -10, а днем от -5 до +2. На дорогах Беларуси местами гололедица, в отдельных районах слабый туман, гололед и изморозь.

Подробный прогноз погоды по областям:

Снег, изморозь, туманы и до +2 градусов – синоптики рассказали, какую погоду ждать в Беларуси-4
Снег, изморозь, туманы и до +2 градусов – синоптики рассказали, какую погоду ждать в Беларуси-5
Снег, изморозь, туманы и до +2 градусов – синоптики рассказали, какую погоду ждать в Беларуси-6
Снег, изморозь, туманы и до +2 градусов – синоптики рассказали, какую погоду ждать в Беларуси-7
Снег, изморозь, туманы и до +2 градусов – синоптики рассказали, какую погоду ждать в Беларуси-8
Снег, изморозь, туманы и до +2 градусов – синоптики рассказали, какую погоду ждать в Беларуси-9
# Погода # Погода в Беларуси

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