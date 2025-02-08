Снег, изморозь, туманы и до +2 градусов – синоптики рассказали, какую погоду ждать в Беларуси

В начале недели погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью от -4 до -12. Иногда при прояснениях будет понижаться до -13, -15. Днем ожидается от -5 до +2. С середины недели с северо-запада Европы прогнозируется смещение фронтальных разделов. Периодически будут проходить осадки в виде снега и мокрого снега. В западных районах возможен дождь. Температура воздуха ночью от -2 до -10, а днем от -5 до +2. На дорогах Беларуси местами гололедица, в отдельных районах слабый туман, гололед и изморозь.

Подробный прогноз погоды по областям: