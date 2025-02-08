Прямой эфир

В Москве -2, а в Мадриде до +10 – погода в Европе на неделю

08 февраля 2025 14:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Свежий климатический расклад по Европе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

В столице Франции синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, без существенных осадков. Средний температурный показатель в Париже составит +6 градусов.

В Москве -2, а в Мадриде до +10 – погода в Европе на неделю-2

В Вене малооблачно, также +6. В Риме ожидается +14, с дождем. В Мадриде, сохранится умеренное тепло до +10 градусов. В Испанской столице без существенных осадков.

В Болгарии в дневные часы столбики термометров поднимутся до +2. Без дождя на этот раз в турецкой столице. В Анкаре столбик термометра покажет +2. 9 со знаком плюс будет отмечено в Афинах, облачно с прояснениями, без существенных осадков.

Перенесемся в Прибалтику. В Риге переменная облачность, ожидается до нуля в дневные часы. В Вильнюсе -1. В Варшаве малооблачно, столбики термометров поднимутся до +4. -1 в Киеве, с переменной облачностью, без существенных осадков. В Москве -2.

# Погода

Другие новости рубрики

Все новости
Январь 2025 года в Беларуси стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений
05 февраля 2025 10:42

Январь 2025 года в Беларуси стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений

Диетологи перечислили шесть основных правил для похудения
05 февраля 2025 09:30

Диетологи перечислили шесть основных правил для похудения

Кратковременный снег и слабый гололед – какая погода ожидается в Беларуси на неделе
01 февраля 2025 15:38

Кратковременный снег и слабый гололед – какая погода ожидается в Беларуси на неделе