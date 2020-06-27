Сможете узнать их в юности? Показываем актрис, которые играют роли милых бабушек
Назарова, Стаханова, Фроловцева, Хайруллина – вам знакомы эти фамилии? У этих четырёх актрис есть общая черта – они прославились и получили признание в кино только спустя долгие годы. А ведь первые три упомянутые актрисы начали сниматься, когда им было около 20 лет, но запомнились ролями в фильмах, где они играют бабушек. Как же складывалась их карьера?
Александра Назарова
Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде в семье актёров. На сцену Александра впервые вышла в 6-летнем возрасте. После окончания Ленинградского театрального института имени А. Н. Островского в 1961 году некоторое время играла в Центральном детском театре. С 1965 года по 2019 год служила в Московском драматическом театре имени Ермоловой.
С 1961 года Назарова начала сниматься в фильмах. Часто это были малозаметные роли, иногда имя актрисы даже не указывалось в титрах. Однако Александра появилась во многих популярных кинокартинах, например, «Экипаж», «Граница. Таёжный роман», «Бригада», «Возвращение Мухтара». Но настоящую известность Назаровой принесла роль бабы Нади в сериале «Моя прекрасная няня», который стартовал в 2004 году, когда актрисе было уже 64 года.
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Жизненный путь Александры Назаровой закончился 20 августа 2019 года. На 80 году жизни актриса скончалась от полиорганной недостаточности.
Галина Стаханова
Стаханова родилась 12 октября 1940 года в Москве. После школы будущая актриса была ученицей гримёра, начальником отдела снабжения, костюмером, а также администратором в группах на киностудии «Мосфильм». В 1965 году Стаханова прошла конкурс в Студенческом театре МГУ и стала его актрисой.
Фото: instagram.com/rusfilmscyprus
Впервые Галина снялась в фильме в 1961 году, вторые съёмки были в 1971, третьи – в 1979. После этого Стаханова начала регулярно появляться на экранах, исполняя роли второго плана. Одной из первых заметных ролей актрисы стала уборщица тётя Лида в сериале «Ранетки» 2008 года. В 2009 году начала сниматься в «Ворониных», исполняя роль соседки. Но настоящую известность актрисе принесла роль бабы Мани в серии фильмов «Ёлки». Во время выхода на экраны первой части Галине было уже 70 лет.
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Фото: instagram.com/rusfilmscyprus
Сейчас Стахановой 79 лет, она продолжает сниматься в фильмах и любит играть в боулинг.
Роза Хайруллина
Хайруллина родилась 12 сентября 1961 года в Норильске. Роза начала выступать на театральной сцене ещё с младших классов. После школы будущая актриса окончила Казанское театральное училище и стала служить в Казанском театре юного зрителя. В 1996 году Казанский ТЮЗ сгорел, и актриса переехала сначала в Челябинск, потом – в Самару, затем – в Москву. Во всех этих городах Роза появлялась на театральных сценах.
Фото: instagram.com/teatralnayaveshalka
В кинематографе Хайруллина дебютировала в 48 лет в фильме «Иван Грозный». Актриса продолжила сниматься в других фильмах, получая похвалу от критиков. А зрители начали узнавать Розу после её роли бабушки Гриши в сериале «Ольга».
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Фото: instagram.com/people.theatre / instagram.com/mexaekaterina
Сейчас актриса продолжает сниматься в фильмах, а также привлекает внимание поклонников своими стильными образами.
Анна Фроловцева
Фроловцева родилась 30 августа 1948 года в Москве. С первого раза будущая актриса поступить в училище не смогла, поэтому некоторое время работала перфораторщицей на ЭВМ и снималась в массовке. В 1972 году Анна окончила театральное училище имени Щепкина и начала служить в Челябинском драмтеатре имени Цвиллинга. Фроловцева также служила в других театрах и работала в Москонцерте, а с 1994 года играет в Московской драматической труппе «Блуждающие звёзды».
Фото: vk.com/anna.frolovtseva
Сниматься в фильмах Анна начала в 1977 году. Её первой заметной ролью стала служанка Аннушка в «Жестоком романсе», затем – Екатерина I в «Михайло Ломоносов». Далее вновь последовали малозаметные роли. И только с 2009 года, когда Анне исполнился 61 год, её начали узнавать на улицах. Актриса прошла пробы на роль Галины Ворониной в сериале «Воронины».
Сейчас Фроловцева продолжает играть в театре, а также много времени проводит с семьёй и коллегами по сериалу «Воронины».
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