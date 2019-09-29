«Оно смонтировано». Звезда сериала «Счастливы вместе» прокомментировала видео своего задержания

Новости России. Актриса Наталья Бочкарёва рассказала, что видеозапись с её задержанием полицией – подделка.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «360», Бочкарёва намерена обратиться в МВД, чтобы уточнить информацию об инциденте. Также актриса пообещала объяснить ситуацию, когда сама выяснит, что произошло.

«Я посмотрела это видео, и могу сказать, что оно смонтировано. Тем более что время суток вечернее, и очень плохого качества. Потому что именно сумерки позволили людям что-то там намудрить», – пояснила Наталья.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве задержана 39-летняя женщина, у которой обнаружен пакетик с кокаином. Сообщалось, что в отношении актрисы возбуждено уголовное дело, она была отпущена под подписку о невыезде.

Бочкарёва и её представители опровергают эту информацию.

Наталья Бочкарёва – российская актриса театра и кино.