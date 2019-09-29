Пользовательница соцсети спросила, чем девушки могут порадовать парней. 7 честных ответов

На популярном ресурсе Reddit пользователи часто задают разные вопросы, которые сложно спросить прямо. Или когда хочется услышать мнения разных людей. «Парни Reddit, что мы, девушки, можем сделать, чтобы вы почувствовали себя особенными?», – спросила одна из пользовательниц. Вопрос быстро поднялся в топ и получил множество ответов. Представляем некоторые из них. Почему мужчины становятся подкаблучниками?

Фото: pixabay.com

1. Когда я учился в 10 классе, девушка похвалила мои глаза. Вот уже 12 лет я вспоминаю этот комплимент по нескольку раз в год. Неожиданный искренний комплимент оставляет глубокое впечатление, особенно если у человека невысокая самооценка. 2. Как-то раз девушка подвезла меня домой и написала записку «Удачного дня». У неё ушёл на это час. Это было 25 лет назад. 3. Я познакомился по интернету с девушкой, которая жила в четырёх часах езды от меня. Через пару недель общения я поехал встретиться с ней. Когда мы встретились лицом к лицу, она обняла меня. Это первое объятие так много значило для меня… Мне казалось, что я обнимаю кого-то, кого я знаю всю свою жизнь. Мы женаты уже 11,5 лет. Чего боятся мужчины? Распространённые страхи перед женитьбой

Фото: pixabay.com