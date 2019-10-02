Оксана Акиньшина впервые показала 2-летнюю дочь Эмми

Новости России. Оксана Акиньшина поделилась с поклонниками новым фото в своем Instagram-аккаунте.

Актриса долго скрывала имя и внешность своей дочери, но 1 октября впервые показала поклонникам 2-летнюю Эмми. На фото Оксана Акиньшина нежно обнимает малышку, которая положила голову на плечо мамы.