Оксана Акиньшина впервые показала 2-летнюю дочь Эмми

Новости России. Оксана Акиньшина поделилась с поклонниками новым фото в своем Instagram-аккаунте.
Актриса долго скрывала имя и внешность своей дочери, но 1 октября впервые показала поклонникам 2-летнюю Эмми. На фото Оксана Акиньшина нежно обнимает малышку, которая положила голову на плечо мамы.
Фото: instagram.com/akinshok2013
Оксана Акиньшина воспитывает троих детей: 10-летнего Филиппа, 6-летнего Константина и 2-летнюю Эмми. Сейчас актриса продолжает жить в браке с Арчилом Геловани.
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