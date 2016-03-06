СМИ: состояние Армена Джигарханяна врачи оценивают как тяжелое

Новости России. Состояние артиста Армена Джигарханяна оценивается как тяжелое. Об этом сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на справочную службу института имени Склифосовского.

80-летний мужчина находится в реанимации, в отделении для больных с инфарктом.

Спустя несколько часов супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская опровергла информацию об инфаркте и сообщила, что ее муж проходит в больнице плановое обследование.



Неразбериха с данными о состоянии здоровья Армена Борисовича началась 5 марта. В субботу в ряде СМИ появилась информации о том, что народный артист экстренно госпитализирован в реанимацию НИИ Склифосовского с подозрением на инфаркт.