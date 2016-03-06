Прямой эфир

СМИ: состояние Армена Джигарханяна врачи оценивают как тяжелое

06 марта 2016 11:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Состояние артиста Армена Джигарханяна оценивается как тяжелое. Об этом сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на справочную службу института имени Склифосовского.

80-летний мужчина находится в реанимации, в отделении для больных с инфарктом.

Спустя несколько часов супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская опровергла информацию об инфаркте и сообщила, что ее муж проходит в больнице плановое обследование.

Неразбериха с данными о состоянии здоровья Армена Борисовича началась 5 марта. В субботу в ряде СМИ появилась информации о том, что народный артист экстренно госпитализирован в реанимацию НИИ Склифосовского с подозрением на инфаркт.

10 фактов из жизни Армена Джигарханяна здесь

# Российские актеры # калейдоскоп # Армен Джигарханян

Другие новости рубрики

Все новости
10 модных идей с подиума для гардероба бизнесвумен
05 марта 2016 18:30

10 модных идей с подиума для гардероба бизнесвумен

Шокирующую правду о смерти единственной дочери Уитни Хьюстон сообщили в США
05 марта 2016 16:35

Шокирующую правду о смерти единственной дочери Уитни Хьюстон сообщили в США

Неожиданный звонок в службу спасения: 2-летняя девочка попросила помочь одеться
05 марта 2016 16:02

Неожиданный звонок в службу спасения: 2-летняя девочка попросила помочь одеться