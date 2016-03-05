Неожиданный звонок в службу спасения: 2-летняя девочка попросила помочь одеться

Новости США. Крик ребенка, брошенная трубка. Диспетчеры службы спасения в американском штате Южная Каролина сообщили полицейским о звонке ребенка.

Сотрудники полиции прибыли на место, чтобы убедиться, что с девочкой все в порядке. Как оказалось, в доме был дедушка девочки и ее сестры. О звонке двухлетней Алии никто из них не знал.

Дверь открыл дедушка. Мужчина и подумать не мог, что его внучка способна позвонить кому-то, не говоря уже о полиции.

Вслед за ним в коридоре показалась и сама двухлетняя Алия. Девочка, надев одну штанину, никак не могла справиться со второй.