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Неожиданный звонок в службу спасения: 2-летняя девочка попросила помочь одеться

05 марта 2016 16:02
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Новости США. Крик ребенка, брошенная трубка. Диспетчеры службы спасения в американском штате Южная Каролина сообщили полицейским о звонке ребенка.

Сотрудники полиции прибыли на место, чтобы убедиться, что с девочкой все в порядке. Как оказалось, в доме был дедушка девочки и ее сестры. О звонке двухлетней Алии никто из них не знал.

Дверь открыл дедушка. Мужчина и подумать не мог, что его внучка способна позвонить кому-то, не говоря уже о полиции.

Вслед за ним в коридоре показалась и сама двухлетняя Алия. Девочка, надев одну штанину, никак не могла справиться со второй.

Неожиданный звонок в службу спасения: 2-летняя девочка попросила помочь одеться -1

Женщина-офицер, у которой, по ее собственным словам, был опыт одевания двух сестер, помогла девочке. На этом работа полицейского не закончилась: девушка помогла зашнуровать малышке обувь.

Марфа Лонс (телеканалу WHNS):
В качестве награды девочка обняла меня. Это был самый светлый и запоминающийся момент в тот день.

Также выяснилось, что как раз недавно мама Алии попросила дочь выучить экстренный номер на экстренный случай.

# Фотофакт # Курьезы # калейдоскоп # Марфа Лонс

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