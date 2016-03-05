Армен Джигарханян в медовый месяц госпитализирован в НИИ им. Н.В. Склифосовского

Новости России. 80-летнего актера госпитализировали в Институт скорой помощи имени Склифосовского. Как сообщили в пресс-службе театра, которым руководит Армен Джигарханян, он проходит курс поддерживающей терапии.

Наталья Корнеева, пресс-секретарь Джигарханяна («Русской службе новостей»):

Поскольку в силу здоровья, инсульта, который у него был 6–7 лет назад, и в силу возраста ему необходимо эти курсы проходить, и кое-какие процедуры и анализы он может сделать только в стационаре, планово.

Как рассказали ТАСС в институте, актер «лежит в кардиоотделении, в реанимации для больных с инфарктом». При этом отметили, что «диагноз инфаркт пока не подтвержден».