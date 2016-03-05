Прямой эфир

Армен Джигарханян в медовый месяц госпитализирован в НИИ им. Н.В. Склифосовского

05 марта 2016 12:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. 80-летнего актера госпитализировали в Институт скорой помощи имени Склифосовского. Как сообщили в пресс-службе театра, которым руководит Армен Джигарханян, он проходит курс поддерживающей терапии.

Наталья Корнеева, пресс-секретарь Джигарханяна («Русской службе новостей»):
Поскольку в силу здоровья, инсульта, который у него был 6–7 лет назад, и в силу возраста ему необходимо эти курсы проходить, и кое-какие процедуры и анализы он может сделать только в стационаре, планово.

Как рассказали ТАСС в институте, актер «лежит в кардиоотделении, в реанимации для больных с инфарктом». При этом отметили, что «диагноз инфаркт пока не подтвержден».

Напомним, на прошлой неделе Армен Джигарханян женился в третий раз.

Армен Джигарханян в медовый месяц госпитализирован в НИИ им. Н.В. Склифосовского-1

Его изранницей стала коллега, 36-летняя Виталина Цымбалюк-Романовская.

Известно, что пара встречается 15 лет.

В сентябре 2015 года артист оформил развод со второй женой, Татьяной Власовой. Тогда же в прессе появилось первое интервью Цымбалюк-Романовской, в котором она откровенно рассказала о своих отношениях с известным актером. Здесь подробнее

# Российские актеры # Фотофакт # калейдоскоп # Армен Джигарханян

Другие новости рубрики

Все новости
Леонардо Ди Каприо повторил трюк с «Оскаром», проделанный Мэрил Стрип в 1980 году
04 марта 2016 17:52

Леонардо Ди Каприо повторил трюк с «Оскаром», проделанный Мэрил Стрип в 1980 году

8 марта рядом с Землёй пролетит астероид
04 марта 2016 17:49

8 марта рядом с Землёй пролетит астероид

$350 тысяч за поимку убийцы гуся: жители одной британской деревушки ищут справедливости
04 марта 2016 15:59

$350 тысяч за поимку убийцы гуся: жители одной британской деревушки ищут справедливости