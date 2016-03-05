Шокирующую правду о смерти единственной дочери Уитни Хьюстон сообщили в США

Напомним, зимой 2015-года Кристина Браун была найдена без сознания в ванной квартиры, которую оставила ей покойная мать.

Медики ввели девушку в состояние искусственной комы из-за отека головного мозга.

С тех пор она оставалась подключенной к аппарату искусственной вентиляции легких. 26 июля Кристина ушла из жизни. Ей было 22 года.

Как пишут американские СМИ, Бобби Кристина тяжело перенесла гибель матери и дважды попадала в больницу с нервным срывом. Родственники опасались, что девушка может повторить судьбу своей матери.