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Шокирующую правду о смерти единственной дочери Уитни Хьюстон сообщили в США

05 марта 2016 16:35
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Новости США. Эксперты назвали причину смерти единственной дочери Уитни Хьюстон.

Кристина Браун захлебнулась в ванной, находясь в состоянии наркотического опьянения. 

В организме молодой девушки обнаружили марихуану, алкоголь, кокаин, транквилизаторы и морфий.

Шокирующую правду о смерти единственной дочери Уитни Хьюстон сообщили в США -1

Напомним, зимой 2015-года Кристина Браун была найдена без сознания в ванной квартиры, которую оставила ей покойная мать.

Медики ввели девушку в состояние искусственной комы из-за отека головного мозга.

С тех пор она оставалась подключенной к аппарату искусственной вентиляции легких. 26 июля Кристина ушла из жизни. Ей было 22 года.

Как пишут американские СМИ, Бобби Кристина тяжело перенесла гибель матери и дважды попадала в больницу с нервным срывом. Родственники опасались, что девушка может повторить судьбу своей матери. 

# Звезды

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