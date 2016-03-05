10 модных идей с подиума для гардероба бизнесвумен

Эксперт моды Лиза Армстронг сделала серию интервью с успешными бизнесвумен для The Daily Telegraph. Все они дали понять, что дни тоскливого корпоративного гардероба, вещи из которого женщины надевают на свои рабочие места, давно прошли. Среди героев Лизы была, например, женщина-онколог, которая носит одежду от Стеллы Маккартни, и налоговый специалист, предпочитающею Мэри Катранзу. Тем не менее, до последнего времени многие дизайнеры игнорировали успешных бизнез-леди. Главным образом модные показы предлагали бесконечные коктейльные платья. И вот наконец в 2016 году дизайнеры представили новые интересные варианты офисной одежды для успешных женщин.



Фото. Michael Kors, w/s - 2015/2016

Появились, например, вязанные вещи, которые легко могут занять место жакета, или умные комбинезоны, а также комбинирование в одежде кожи и металла, которые делают из классического кроя что-то необычное! Как правило, эти образы смоделированы для 16-летних девочек, но не позволяйте этому сбивать вас с толку! Носки с блестками тоже подходят для бизнесвумен, хотя это и кажется чем-то необычным. В конце февраля в Лондоне свою очередную линию одежды презентовала Виктория Бекхэм. Все ее внимание в этот раз было приковано как раз к одежде, которая предназначена для работы. Логичное решение для деловой леди! Виктория Бекхэм:

Я много путешествую, и когда я работаю, самое важное, что я чувствую себя комфортно.



Фото. Виктория Бекхэм

Образ бизнесвумен, наконец, становится модной тропой! Предлагаем вам 10 идей, которые можно позаимствовать с подиумов мировой моды: Контрастные карманы, сшитые из лоскутков ткани Шикарный способ добавить цвет, текстуру или узор.



Фото. Max Mara AW16

Джемпер с прострочками и сборками Женственный, но свободный и не сковывающий движения предмет одежды, который может быть одет без жакета.



Фото. Matches, 2016

Юбка с интенсивной детализацией на ткани Дополнить образ можете самым простым топом.



Фото. H&M / D&G

Прямой по покрою жакет Так же удобен, как будто вы в рубашке.



Фото. Gucci AW16

Укороченные брюки Форма может быть абсолютно любой. Явный фаворит-2016 здесь - укороченные брюки от Brunello Cucinelli!



Фото. Brunello Cucinelli, 2016

Принт на одежде: тонкая полоска Полоски никогда не выйдут из моды, но они нуждаются в перезагрузке.



Фото. Victoria Beckham / Marks & Spencer, 2016

Обувь на плоской подошве Она может выглядеть гламурно-офисно при условии, что включает несколько деталей: бахрому, контрастные цвета и обязательно плоскую подошву.



Фото. Zara, 2016

Тонкая окантовка и необработанные края изделий одежды



Фото. Chloe 2015/2016

Джинс Джинс давно считается нарядным и важным для офисного стиля предметом гардероба. Джинсы от Виктории Бекхэм, изготовленные из войлочной шерсти, являются последним воплощением удобной одежды для работы.



Фото. Victoria Beckham, 2016

Комбинированные вещи В костюме не обязательно должен быть жакет, а платье может сочетать несколько материалов.