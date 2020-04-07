СМИ: российская певица Надежда Бабкина введена в кому

Новости России. Российская артистка Надежда Бабкина введена в состояние медикаментозной комы.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «МК», певица была госпитализирована 1 апреля. У исполнительницы была выявлена обширная двусторонняя пневмония, сейчас она подключена к аппарату ИВЛ.
Уточняется, что Бабкину ввели в кому, чтобы аппарат ИВЛ работал более эффективно. В настоящее время состояние артистки тяжёлое, но стабильное и с положительной динамикой. Тесты певицы на COVID-19 показали отрицательный результат.
Напомним, недавно в больницу с очаговой пневмонией лёг Игорь Николаев.
После этого артист снял ролик, в котором показал вид из окна своей палаты (подробности здесь).