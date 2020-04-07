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СМИ: российская певица Надежда Бабкина введена в кому

07 апреля 2020 06:28
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Новости России. Российская артистка Надежда Бабкина введена в состояние медикаментозной комы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «МК», певица была госпитализирована 1 апреля. У исполнительницы была выявлена обширная двусторонняя пневмония, сейчас она подключена к аппарату ИВЛ.

Уточняется, что Бабкину ввели в кому, чтобы аппарат ИВЛ работал более эффективно. В настоящее время состояние артистки тяжёлое, но стабильное и с положительной динамикой. Тесты певицы на COVID-19 показали отрицательный результат.

Напомним, недавно в больницу с очаговой пневмонией лёг Игорь Николаев.

После этого артист снял ролик, в котором показал вид из окна своей палаты (подробности здесь). 

# Звезды # калейдоскоп # Надежда Бабкина

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