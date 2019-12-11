Смартфоны увеличивают количество травм головы и шеи. Больше всего страдает молодёжь

На протяжении последних двадцати лет число травм, полученных во время использования смартфонов, постепенно возрастает.

Как сообщает JAMA Otolaryngology, 30% травм во время использования мобильников люди получают, когда идут по улицам.

Владельцы телефонов попросту не успевают среагировать на опасность: спотыкаются и падают, не смотрят по сторонам, когда переходят проезжую часть, врезаются в столбы и других людей, тоже смотрящих в экран телефона.