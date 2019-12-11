Смартфоны увеличивают количество травм головы и шеи. Больше всего страдает молодёжь
На протяжении последних двадцати лет число травм, полученных во время использования смартфонов, постепенно возрастает.
Как сообщает JAMA Otolaryngology, 30% травм во время использования мобильников люди получают, когда идут по улицам.
Владельцы телефонов попросту не успевают среагировать на опасность: спотыкаются и падают, не смотрят по сторонам, когда переходят проезжую часть, врезаются в столбы и других людей, тоже смотрящих в экран телефона.
Ещё 50% людей получали травмы по причине того, что водители говорили по телефону или иным образом отвлекались от вождения из-за мобильника. Дома владельцы смартфонов тоже получают травмы, но зачастую мелкие и не требующие медпомощи.
Исследователи США пришли к выводу, что излучение смартфонов не наносит существенного вреда
Чуть более подробно о травмах. 33,1% – повреждения головы и шеи. 32,7% – травмы лица, чаще всего в области глаз и носа. 18,4% – повреждение внутренних органов. 26,3% травм – рваные раны, 24,5% – ушибы и царапины. В 60,3% случаев травмы получают люди в возрасте от 13 до 29 лет.
Информация собиралась с января 1998 по декабрь 2017 года.
Ранее стало известно, что в Индонезии школьникам стали поручать заботу о цыплятах, чтобы отвлекать детей от смартфонов.
Проект получил смешное название – подробнее здесь.