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Курьеры потеряли заказ молодой матери. Но это изменило всё в лучшую сторону

10 декабря 2019 16:02
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Женщина купила для дочери одежду в интернет-магазине, однако её заказ не был доставлен. Зато покупательнице пришла посылка от совершенно незнакомого человека. 

Как сообщает Metro, 28-летняя британка Кива МакКонвей заказала несколько вещей для своей маленькой дочери Феа. Но так случилось, что коробка с покупками выпала из грузовика курьера. В итоге вещи оказались на дороге, где автомобили их переехали и выпачкали машинным маслом. 

Курьеры потеряли заказ молодой матери. Но это изменило всё в лучшую сторону-1

Фото: facebook.com/caoimhe.mcconway 

Кива могла бы никогда об этом не узнать, но ей на почту пришли открытка и подарок от незнакомки. Отправителем оказалась женщина из Мейдстона по имени Эмили. Она увидела лежавшие на дороге детские вещи, собрала их, а также выяснила адрес, по которому они должны были быть доставлены. 

Курьеры потеряли заказ молодой матери. Но это изменило всё в лучшую сторону-4

Фото: facebook.com/caoimhe.mcconway 

«Дорогая Кива. Я пишу вам, чтобы сказать, что посылка с детской одеждой, которую вы ждёте, к сожалению, не придёт. Она выпала из грузовика курьера, и я заметила её, пока шла на курсы. Я сфотографировала ваш адрес и хотела выслать вам несколько маленьких подарков, которые, я надеюсь, подойдут вашей малышке», – говорилось в письме. 

Курьеры потеряли заказ молодой матери. Но это изменило всё в лучшую сторону-7

Фото: facebook.com/caoimhe.mcconway 

МакКонвей сперва подумала, что это сообщение послали из компании, у которой женщина купила вещи, однако потом поняла, что письмо ей пришло от незнакомого человека. Кива рассказала эту историю на своей странице в Facebook и попросила помочь ей найти Эмили. 

«Если кто-нибудь знает Эмили из Мейдстона, скажите ей, что она полностью восстановила мою веру в человечество», – написала женщина. 

Курьеры потеряли заказ молодой матери. Но это изменило всё в лучшую сторону-10

Фото: facebook.com/caoimhe.mcconway 

Через четыре часа после публикации этой истории с Киви связалась сестра Эмили. В итоге МакКонвей и Эмили смогли связаться через WhatsApp. 

Выяснилось, что у жительницы Мейдстона трое приёмных и трое родных детей. Киви восхитилась своей собеседницей, у которой достаточно своих забот, но она помогает посторонним людям. Так женщины стали подругами. 

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