Взрослые придумали новый способ отучить детей от смартфонов

Давайте честно, не только дети и подростки много времени проводят с мобильником в руке. Однако мир так устроен, что взрослые люди могут указывать детям, как им жить, а несовершеннолетние не могут поступать аналогичным образом в отношении старшего поколения.

Как сообщает AsiaOne, в Индонезии решили попробовать убить двух зайцев сразу: заставить ребят меньше времени уделять смартфонам и повысить их образовательный уровень. Этот проект был придуман чиновниками в городе Бандунг и назван «Курятизация».

Суть проекта в том, чтобы вручить ученикам начальных и средних школ цыплят и попросить детей заботиться о птенцах. Пока что подготовлены две тысячи птиц, которых раздадут школьникам.

Если у детей нет возможности держать цыплят дома, то ребята смогут оставлять питомцев в школе, для этих целей оборудованы специальные помещения. Проект начался 21 ноября, первых птенцов раздавали в клетках с надписью: «Пожалуйста, позаботьтесь обо мне».

Мэр города считает, что уход за цыплятами будет вырабатывать в школьниках дисциплинированность, заставит их меньше времени пользоваться смартфоном и позволит больше узнать о животных.

Что касается самих детей, то не все из них столь же оптимистичны, как авторы «курятизации».

Кстати, в Японии тоже стараются сделать людей и животных ближе.