Настоящая дружба. Девушка показала, как она и её питомец изменились за 17 лет

17 лет верной дружбы. Именно так можно назвать фотографию, на которой изображена девушка вместе со своим домашним любимцем.

Одна из пользовательниц Reddit под ником Supermegafox поделилась двумя снимками со своей собакой. Разница между ними – 17 лет. Девушка рассказала, что её питомец – миниатюрный лабрадудль, за которым она очень хорошо ухаживает.