Настоящая дружба. Девушка показала, как она и её питомец изменились за 17 лет

17 лет верной дружбы. Именно так можно назвать фотографию, на которой изображена девушка вместе со своим домашним любимцем.
Одна из пользовательниц Reddit под ником Supermegafox поделилась двумя снимками со своей собакой. Разница между ними – 17 лет. Девушка рассказала, что её питомец – миниатюрный лабрадудль, за которым она очень хорошо ухаживает.
Фото: reddit.com/user/supermegafox
Кстати, корзина, в которой на первой фотографии сидят девочка и щенок, та же самая, в которой находится собака на втором снимке. Supermegafox уточнила, что они решили оставить корзину, но сейчас у питомца есть более удобный вариант.
В комментариях пользователи порадовались за девушку и отметили, что собака – настоящий долгожитель.
Ранее мы рассказывали о другом примере долгой дружбы.
Парень показал, как изменились он и его пёс за 15 лет – здесь подробнее.