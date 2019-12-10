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Настоящая дружба. Девушка показала, как она и её питомец изменились за 17 лет

10 декабря 2019 14:16
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17 лет верной дружбы. Именно так можно назвать фотографию, на которой изображена девушка вместе со своим домашним любимцем. 

Одна из пользовательниц Reddit под ником Supermegafox поделилась двумя снимками со своей собакой. Разница между ними – 17 лет. Девушка рассказала, что её питомец – миниатюрный лабрадудль, за которым она очень хорошо ухаживает. 

Настоящая дружба. Девушка показала, как она и её питомец изменились за 17 лет-1

Фото: reddit.com/user/supermegafox 

Кстати, корзина, в которой на первой фотографии сидят девочка и щенок, та же самая, в которой находится собака на втором снимке. Supermegafox уточнила, что они решили оставить корзину, но сейчас у питомца есть более удобный вариант. 

В комментариях пользователи порадовались за девушку и отметили, что собака – настоящий долгожитель. 

Ранее мы рассказывали о другом примере долгой дружбы.

Парень показал, как изменились он и его пёс за 15 лет – здесь подробнее

# Домашние животные # калейдоскоп

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