Ушла из жизни солистка группы Roxette

Новости Швеции. Шведская солистка поп-рок группы Roxette Мари Фредрикссон скончалась на 62 году жизни.

Как сообщает Expressen, артистка умерла 9 декабря. По словам менеджера группы Мари Димберг, больше всего скорбят муж и двое детей Фредрикссон.

«С большой грустью мы должны объявить, что одна из наших величайших и самых любимых звёзд ушла», – написала Димберг.

В 2002 году у певицы была обнаружена опухоль. Мари была сделана операция, которая сохранила жизнь исполнительницы, однако у неё появился ряд проблем. Фредрикссон потеряла возможность читать и считать, перестала видеть правым глазом и частично утратила двигательную активность правой стороны тела. Реабилитация длилась почти четыре года, после чего артистка вновь вернулась на сцену.

Всего певица выпустила восемь студийных альбомов. Roxette четыре раза возглавляла список американских чартов, и 19 — британских. Также было продано более 75 миллионов пластинок по всему миру.

Мари Фредрикссон будет похоронена в узком семейном кругу.