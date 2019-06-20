Слюнки текут. Рассказываем, как приготовить вкусные маринады для шашлыка из курицы
В последнее время погода располагает к походам на природу, пикникам у реки или озера. Кажется, мы ждем этих деньков целый год, чтобы не только отдохнуть, но и съесть кусочек сочного, ароматного шашлыка. Именно поэтому мы решили рассказать о пяти лучших маринадах для куриного шашлыка.
Для йогуртового маринада нам понадобятся:
1 ст. л. натурального йогурта;
1 ст. л. лимонного сока;
1 ч. л. карри;
1 ч. л. куркумы;
1 ч. л. кардамона.
Все вышеперечисленные ингредиенты нужно положить в одну миску и перемешать. Когда у вас получится однородная масса – смело маринуйте! Мясо нужно поставить в холодильник на всю ночь, так что подготовьтесь к поездке заранее. Кстати, для придания более насыщенного вкуса уже готовый шашлык можно посолить.
Переходим ко второму способу приготовления маринада. Он носит гордое название «сметанный». Для его создания нам понадобятся:
5 ст. л. нежирной сметаны;
3 ст. л. соевого соуса;
1 ст. л. горчицы;
1 ст. л. сухих прованских трав;
2 ч. л. молотого имбиря.
Взбейте все продукты из списка и маринуйте курочку 2 часа. Она будет еще мягче, если ее нежно переворачивать каждые 30 минут. Бон аппетит!
Теперь перейдем к лимонному маринаду. Нам понадобятся:
2 лимона (или лайма);
5–7 зубчиков чеснока;
1 ст. л. душистого перца горошком;
3 ст. л. растительного масла;
1 ч. л. шафрана;
1 небольшой пучок свежего розмарина (можно заменить сухим).
При помощи ножа оказывайте серьезное давление на очищенные зубчики чеснока до тех пор, пока он не размякнет. Затем нарежьте лимон кубиками и порвите веточки розмарина.
Лимон и розмарин положите в одну емкость, а затем разомните их руками. Добавьте туда перец, шафран, чеснок, масло и тщательно перемешайте. Маринование длится от 5 до 12 часов. В конце приготовления мясо можно посолить.
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Предпоследний в нашем списке маринад – томатный. Нам понадобятся:
1 ст. л. густого томатного сока;
2 ст. л. растительного масла;
1 ст. л. молотой паприки;
5 зубчиков чеснока;
1 пучок базилика;
1 пучок мяты.
Мелко нарежьте чеснок и мяту с базиликом. Ингредиенты соедините с томатным соком и маслом. Тщательно перемешайте. Маринуйте мясо в ароматной смеси 2-4 часа. Шашлык выглядит и пахнет аппетитно, но потерпите, прожаренным он будет еще вкуснее. Готовое мясо можно посыпать листьями мяты.
И последний в нашем списке рецепт маринада. Сейчас будем готовить апельсиновую версию. Нам понадобятся:
100 г меда;
3 апельсина;
2 ст. л. растительного масла;
2 ч. л. карри;
красный молотый перец по вкусу.
Из двух апельсинов выжмите все соки. Третий нарежьте кружочками. Полейте апельсиновым соком курицу и оставьте на 15-20 минут. В это время перемешайте мед, масло, карри и перец до состояния однородной массы. Перед тем, как отправить мясо на костер, еще раз смажьте его маринадом. Для красоты выложите апельсиновые кольца поверх шашлыка.
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