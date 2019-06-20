Слюнки текут. Рассказываем, как приготовить вкусные маринады для шашлыка из курицы

В последнее время погода располагает к походам на природу, пикникам у реки или озера. Кажется, мы ждем этих деньков целый год, чтобы не только отдохнуть, но и съесть кусочек сочного, ароматного шашлыка. Именно поэтому мы решили рассказать о пяти лучших маринадах для куриного шашлыка. Для йогуртового маринада нам понадобятся: 1 ст. л. натурального йогурта; 1 ст. л. лимонного сока; 1 ч. л. карри; 1 ч. л. куркумы; 1 ч. л. кардамона. Все вышеперечисленные ингредиенты нужно положить в одну миску и перемешать. Когда у вас получится однородная масса – смело маринуйте! Мясо нужно поставить в холодильник на всю ночь, так что подготовьтесь к поездке заранее. Кстати, для придания более насыщенного вкуса уже готовый шашлык можно посолить.

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Переходим ко второму способу приготовления маринада. Он носит гордое название «сметанный». Для его создания нам понадобятся: 5 ст. л. нежирной сметаны; 3 ст. л. соевого соуса; 1 ст. л. горчицы; 1 ст. л. сухих прованских трав; 2 ч. л. молотого имбиря. Взбейте все продукты из списка и маринуйте курочку 2 часа. Она будет еще мягче, если ее нежно переворачивать каждые 30 минут. Бон аппетит!

Фото: pixabay.com

Теперь перейдем к лимонному маринаду. Нам понадобятся: 2 лимона (или лайма); 5–7 зубчиков чеснока; 1 ст. л. душистого перца горошком; 3 ст. л. растительного масла; 1 ч. л. шафрана; 1 небольшой пучок свежего розмарина (можно заменить сухим). При помощи ножа оказывайте серьезное давление на очищенные зубчики чеснока до тех пор, пока он не размякнет. Затем нарежьте лимон кубиками и порвите веточки розмарина. Лимон и розмарин положите в одну емкость, а затем разомните их руками. Добавьте туда перец, шафран, чеснок, масло и тщательно перемешайте. Маринование длится от 5 до 12 часов. В конце приготовления мясо можно посолить. Армянский повар Сергей Мартиросян поделился секретом вкуснейшего шашлыка

Фото: pixabay.com

Предпоследний в нашем списке маринад – томатный. Нам понадобятся: 1 ст. л. густого томатного сока; 2 ст. л. растительного масла; 1 ст. л. молотой паприки; 5 зубчиков чеснока; 1 пучок базилика; 1 пучок мяты. Мелко нарежьте чеснок и мяту с базиликом. Ингредиенты соедините с томатным соком и маслом. Тщательно перемешайте. Маринуйте мясо в ароматной смеси 2-4 часа. Шашлык выглядит и пахнет аппетитно, но потерпите, прожаренным он будет еще вкуснее. Готовое мясо можно посыпать листьями мяты.

Фото: pixabay.com

И последний в нашем списке рецепт маринада. Сейчас будем готовить апельсиновую версию. Нам понадобятся: 100 г меда; 3 апельсина; 2 ст. л. растительного масла; 2 ч. л. карри; красный молотый перец по вкусу. Из двух апельсинов выжмите все соки. Третий нарежьте кружочками. Полейте апельсиновым соком курицу и оставьте на 15-20 минут. В это время перемешайте мед, масло, карри и перец до состояния однородной массы. Перед тем, как отправить мясо на костер, еще раз смажьте его маринадом. Для красоты выложите апельсиновые кольца поверх шашлыка.

Фото: pixabay.com