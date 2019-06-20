Прямой эфир

Слюнки текут. Рассказываем, как приготовить вкусные маринады для шашлыка из курицы

20 июня 2019 12:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В последнее время погода располагает к походам на природу, пикникам у реки или озера. Кажется, мы ждем этих деньков целый год, чтобы не только отдохнуть, но и съесть кусочек сочного, ароматного шашлыка. Именно поэтому мы решили рассказать о пяти лучших маринадах для куриного шашлыка.  

Для йогуртового маринада нам понадобятся:  

1 ст. л. натурального йогурта;  

1 ст. л. лимонного сока;  

1 ч. л. карри;  

1 ч. л. куркумы;  

1 ч. л. кардамона.  

Все вышеперечисленные ингредиенты нужно положить в одну миску и перемешать. Когда у вас получится однородная масса – смело маринуйте! Мясо нужно поставить в холодильник на всю ночь, так что подготовьтесь к поездке заранее. Кстати, для придания более насыщенного вкуса уже готовый шашлык можно посолить.  

Слюнки текут. Рассказываем, как приготовить вкусные маринады для шашлыка из курицы-1

Фото: pixabay.com   

Переходим ко второму способу приготовления маринада. Он носит гордое название «сметанный». Для его создания нам понадобятся:  

5 ст. л. нежирной сметаны;  

3 ст. л. соевого соуса;  

1 ст. л. горчицы;  

1 ст. л. сухих прованских трав;  

2 ч. л. молотого имбиря.  

Взбейте все продукты из списка и маринуйте курочку 2 часа. Она будет еще мягче, если ее нежно переворачивать каждые 30 минут. Бон аппетит!  

Слюнки текут. Рассказываем, как приготовить вкусные маринады для шашлыка из курицы-4

Фото: pixabay.com   

Теперь перейдем к лимонному маринаду. Нам понадобятся:  

2 лимона (или лайма);  

5–7 зубчиков чеснока;  

1 ст. л. душистого перца горошком;  

3 ст. л. растительного масла;  

1 ч. л. шафрана;  

1 небольшой пучок свежего розмарина (можно заменить сухим).  

При помощи ножа оказывайте серьезное давление на очищенные зубчики чеснока до тех пор, пока он не размякнет. Затем нарежьте лимон кубиками и порвите веточки розмарина.  

Лимон и розмарин положите в одну емкость, а затем разомните их руками. Добавьте туда перец, шафран, чеснок, масло и тщательно перемешайте. Маринование длится от 5 до 12 часов. В конце приготовления мясо можно посолить.  

Армянский повар Сергей Мартиросян поделился секретом вкуснейшего шашлыка  

Слюнки текут. Рассказываем, как приготовить вкусные маринады для шашлыка из курицы-7

Фото: pixabay.com   

Предпоследний в нашем списке маринад – томатный. Нам понадобятся:  

1 ст. л. густого томатного сока;  

2 ст. л. растительного масла;  

1 ст. л. молотой паприки;  

5 зубчиков чеснока;  

1 пучок базилика;  

1 пучок мяты.  

Мелко нарежьте чеснок и мяту с базиликом. Ингредиенты соедините с томатным соком и маслом. Тщательно перемешайте. Маринуйте мясо в ароматной смеси 2-4 часа. Шашлык выглядит и пахнет аппетитно, но потерпите, прожаренным он будет еще вкуснее. Готовое мясо можно посыпать листьями мяты.  

Слюнки текут. Рассказываем, как приготовить вкусные маринады для шашлыка из курицы-10

Фото: pixabay.com   

И последний в нашем списке рецепт маринада. Сейчас будем готовить апельсиновую версию. Нам понадобятся:  

100 г меда;  

3 апельсина;  

2 ст. л. растительного масла;  

2 ч. л. карри;  

красный молотый перец по вкусу.  

Из двух апельсинов выжмите все соки. Третий нарежьте кружочками. Полейте апельсиновым соком курицу и оставьте на 15-20 минут. В это время перемешайте мед, масло, карри и перец до состояния однородной массы. Перед тем, как отправить мясо на костер, еще раз смажьте его маринадом. Для красоты выложите апельсиновые кольца поверх шашлыка.  

Слюнки текут. Рассказываем, как приготовить вкусные маринады для шашлыка из курицы-13

Фото: pixabay.com   

Кстати, у нас есть еще несколько советов о том, как сделать отдых на природе лучше.     

Как разводить костер и готовить вкусный шашлык можно узнать по ссылке.  

# Рецепты # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Минчанин нашёл в районе Острошицкого городка «Золотую Звезду» Героя СССР
20 июня 2019 12:40

Минчанин нашёл в районе Острошицкого городка «Золотую Звезду» Героя СССР

Как развести костёр и приготовить вкуснейший шашлык? Всего 5 советов
20 июня 2019 08:27

Как развести костёр и приготовить вкуснейший шашлык? Всего 5 советов

Бургер-драники придумали в Минске к II Европейским играм
20 июня 2019 07:23

Бургер-драники придумали в Минске к II Европейским играм