Минчанин нашёл в районе Острошицкого городка «Золотую Звезду» Героя СССР

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заведующий научно-экспедиционным отделом Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны – Светлана Прибыш.

Специально к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны открывается экспозиция «Подвиг во имя освобождения».

В чем уникальность этой экспозиции? Светлана Прибыш, заведующий научно-экспедиционным отделом Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Мы постарались представить события операции «Багратион», хотя бы обозначить в контексте Второй мировой войны. Дело в том, что почти в это же время, когда шла операция «Багратион», на достаточно большом удалении от нас – в Европе был открыт Второй фронт – после высадки союзников в Нормандии, и началось освобождение Франции, Бельгии и Голландии. То есть, с одной стороны – этот июнь 44 года и операция «Багратион» и Беларусь, с другой стороны – открытие Второго фронта.

Германия оказалась в тисках двух фронтов. И это означало неминуемый ее разгром в будущем. Мы постарались показать параллельность и взаимосвязь этих событий. Да, они проходили далеко друг от друга, но их цель была одна: приблизить долгожданный мир.

Какие экспонаты будут представлены? Светлана Прибыш:

Основная часть нашей временной экспозиции – это личные материалы участников освобождения. Их личные вещи, оружие, награды. Выставка называется «Подвиг во имя освобождения». Вот именно рассказ о подвиге – это, пожалуй, главное.

Например, на одной из наших фотографий можно увидеть командующего Вторым Белорусским фронтом генерала армии Захарова. Он снят возле автомобиля в военном комбинезоне, который он носил именно в период операции «Багратион». И этот же самый комбинезон представлен в нашей экспозиции. Мы можем говорить о том, что он мог служить и средством маскировки. Ведь командирам такого высокого ранга запрещалось появляться в своей форме, чтобы противнику не давать каких-то дополнительных сведений.

Как добываются такие раритеты? Светлана Прибыш:

Пользуясь случаем, я бы сказала большое спасибо нашим предшественникам-музейщикам, которые работали ранее, которые собирали эти материалы, которые ездили в семьи бывших участников освобождения Беларуси. Или же принимали в нашем музее эти экспонаты. Они собрали, пожалуй, основное. Хотя, конечно, сбор продолжается и по сегодняшний день. Некоторое время назад житель города Минска Дмитрий Воробьев обнаружил в районе Острошицкого городка «Золотую Звезду» Героя Советского союза.