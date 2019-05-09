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«Слухи стали распространяться, что действует «Чёрная кошка», бандиты. Люди пропадали». Что происходило в Минске после войны

09 мая 2019 08:01
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Лилия Чижик, учитель истории:
В Минск я приехала 10 августа 1944 года. Стояли остовы домов, которые зияли чёрными дырами вместо окон и дверей. Трамвайных путей не было, фонари повалены.

«Слухи стали распространяться, что действует «Чёрная кошка», бандиты. Люди пропадали». Что происходило в Минске после войны-1

Святослав Кулинок, заместитель заведующего отделом публикаций ГУ «Национальный архив Республики Беларусь», кандидат исторических наук:
Жилой фонд города был разрушен на 80%. Из более чем 330 промышленных предприятий на момент освобождения действующими были только 19. Вставал вопрос: стоит ли восстанавливать Минск или целесообразно построить новый город?

«Слухи стали распространяться, что действует «Чёрная кошка», бандиты. Люди пропадали». Что происходило в Минске после войны-4

24 июня 41-го вражеские самолёты растерзали минское небо. Под прицелом оказался центр, вокзал и аэродром. Нацисты стремились уничтожить все коммуникации, чтобы создать в городе панику и остановить эвакуацию.

«Слухи стали распространяться, что действует «Чёрная кошка», бандиты. Люди пропадали». Что происходило в Минске после войны-7

Зажигательные бомбы и белый фосфор оставляли от города лишь коробки. Но есть в истории Минска свой феномен. Здания Лангбарда, хоть и были заминированы, чудом выжили.

Немецкое кладбище около Академии наук и казино в Доме офицеров: экскурсия по военному Минску

Один из шедевров конструктивизма – Дом Красной Армии. Точёную архитектуру дополнили роскошные интерьеры: бассейн, бильярдная, библиотека. А в этом зрительном зале 75 лет назад на спектакле МХАТа минчане узнали, что началась война. Добротное здание сразу приглянусь немцам. Они устроили здесь кинотеатр и лазарет.

«Слухи стали распространяться, что действует «Чёрная кошка», бандиты. Люди пропадали». Что происходило в Минске после войны-10

Антон Рудак, историк, краевед:
Они начали эти здания закрашивать тёмным цветом, чтобы была маскировка от налётов.

«Слухи стали распространяться, что действует «Чёрная кошка», бандиты. Люди пропадали». Что происходило в Минске после войны-13

Долго от «защиты» отмывали окна и на Грушевской, 11. Здесь во время войны немцы организовали госпиталь, а после дом заняли офицерские семьи.

«Слухи стали распространяться, что действует «Чёрная кошка», бандиты. Люди пропадали». Что происходило в Минске после войны-16

Памятник архитектуре 30-ых стоит на Немиге. В каждом подъезде индивидуальная планировка. Светлана Максимовна, как сейчас, помнит новоселье 60-летней давности и как строили во дворе фонтан.

«Слухи стали распространяться, что действует «Чёрная кошка», бандиты. Люди пропадали». Что происходило в Минске после войны-19

Светлана Урецкая, минчанка, физик, патентовед:
Стали находить медицинские пузырьки, дальше не разрешали копать, потому что там патроны попадались. Очень много было таких фарфоровых тяжёлых немецких чашек, мисок и они были все со свастикой.

«Слухи стали распространяться, что действует «Чёрная кошка», бандиты. Люди пропадали». Что происходило в Минске после войны-22

Драма разыгралась и в Оперном. Бомба попала прямо в зрительный зал. Немцы обчистили храм искусств до нитки, умудрились устроить здесь конюшню и склад ценных вещей, которые отбирали у узников гетто. Но после войны Лангбард оформил интерьеры по первоначальной задумке. Их оценила маленькая Люба Карпилова. Её мама-балерина переехала из Москвы в Минск после войны и поселилась в тесной комнатушке Оперного. В начале 50-ых в этих коридорах жарили картошку и распевались в халатах одновременно.

«Слухи стали распространяться, что действует «Чёрная кошка», бандиты. Люди пропадали». Что происходило в Минске после войны-25

Любовь Карпилова, костюмер Большого театра Беларуси:
Родилась я здесь и до 3 лет мы жили в театре. 20 лет отработала балериной, я не мыслила сегодня себя без театра, и пошла в костюмеры.

«Слухи стали распространяться, что действует «Чёрная кошка», бандиты. Люди пропадали». Что происходило в Минске после войны-28

При наступлении Красной Армии оккупанты в спешке заметали следы. Только в Доме Правительства обнаружили 186 авиабомб и огромное количество гранат. Такая «экипировка» была неспроста. Здесь размещалась военная почта и хранилось много секретных документов. Но вместе с танком Бурдейного первыми в Минск ворвались сапёры и начали прослушивать здания под руководством генерал-майора Николая Олешко. Только с Домом офицеров не успели.

«Слухи стали распространяться, что действует «Чёрная кошка», бандиты. Люди пропадали». Что происходило в Минске после войны-31

Антон Рудак:
Одна из бомб, заложенных здесь, в подвале Дома офицеров, 3 июля, в день освобождения Минска она взорвалась и вызвала пожар.

«Слухи стали распространяться, что действует «Чёрная кошка», бандиты. Люди пропадали». Что происходило в Минске после войны-34

Святослав Кулинок:
Пожарные машины подогнали к реке Свислочь. Большая группа солдат также принимала участие в тушении этого пожара, который удалось потушить только 4 июля.

Одни стены и колонны остались от Академии наук. Немцы уничтожили библиотеку и лаборатории, а вокруг устроили кладбище для своих солдат. Родители боялись отпускать детей в город. И не только потому, что руины в любой момент могли вспыхнуть.

«Слухи стали распространяться, что действует «Чёрная кошка», бандиты. Люди пропадали». Что происходило в Минске после войны-37

Лилия Чижик:
Слухи стали распространяться, что в Минске действует «Чёрная кошка», бандиты, но никто этой «Чёрной кошки» не видел. Но люди пропадали.

Антон Рудак:
Связывали с этой бандой места возле гостиницы «Европа», там убивали и отбирали некоторые вещи.

К сожалению, с новым генпланом и ставкой на сталинский ампир, лангбардовский минимализм оказался не нужен. Его здания стали необоснованно критиковать. И как только архитектор их восстановил, его аккуратно сместили с должности. А ведь талант гения оценили ещё в 1937 году в Париже. Тогда за архитектуру Беларуси Иосиф Григорьевич получил Гран-при. В этом, и не только, тот самый феномен.

«Слухи стали распространяться, что действует «Чёрная кошка», бандиты. Люди пропадали». Что происходило в Минске после войны-40

Владимир Садовский, краевед:
Это были одни из самых больших зданий и их было тяжело авиацией разбурить.

Светлана Урецкая:
Потому что такая кладка, такие кирпичи!

«Слухи стали распространяться, что действует «Чёрная кошка», бандиты. Люди пропадали». Что происходило в Минске после войны-43

Лангбард, действительно, опередил время и получил награду свыше. Оперный, Дом офицеров, Академия наук и Дом правительства – наши символы. И не было бы этой памяти без труда тысяч минчан, которые на своих плечах поднимали город из руин.

«Слухи стали распространяться, что действует «Чёрная кошка», бандиты. Люди пропадали». Что происходило в Минске после войны-46

Лилия Чижик:
Мы каждый получали книжку «Восстановителя города Минска», никто нас не заставлял, никто нам денег не платил за это, каждый с удовольствием шёл на расчистку вот этих развалин.

«Слухи стали распространяться, что действует «Чёрная кошка», бандиты. Люди пропадали». Что происходило в Минске после войны-49

«Беларусь помнит». Возложение цветов и венков к монументу Победы в Минске. Фотофакт

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