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Немецкое кладбище около Академии наук и казино в Доме офицеров: экскурсия по военному Минску

08 мая 2018 22:27
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Про Минск времён оккупации написано, казалось бы, много. К тому же о героях войны нам постоянно напоминают таблички на домах, знаки и памятники по всему городу. Но есть факты, касающиеся той поры, которые сейчас удивляют даже людей, всю жизнь проживших или проработавших в конкретном районе.

Немецкое кладбище около Академии наук и казино в Доме офицеров: экскурсия по военному Минску-1


Улица Карла Маркса. Источник фото: ok.ru/staryminsk

Речь пойдёт о зданиях, всем известных, расположенных на главном проспекте, и с небольшими отклонениями в сторону от него. О домах, которые пережили войну – что уже редкость, ведь Минск, как известно, был практически стёрт с лица Земли.

Немецкое кладбище около Академии наук и казино в Доме офицеров: экскурсия по военному Минску-4


Улица Советская. Источник фото: ok.ru/staryminsk

Очень немногие здания не только уцелели тогда, но и сохранились до сих пор. Что бы они могли нам рассказать о годах войны? Свидетелями чего они были?

Немецкое кладбище около Академии наук и казино в Доме офицеров: экскурсия по военному Минску-7


Дом правительства без памятника Ленину. Источник фото: ok.ru/staryminsk

Немецкое кладбище около Академии наук и казино в Доме офицеров: экскурсия по военному Минску-9


Памятник Ленину. Источник фото: ok.ru/staryminsk

Накануне Дня Победы мы отправились к ним с архивными фотографиями, чтобы сравнить с реальностью. И после взглянуть другими глазами на некоторые места.

Немецкое кладбище около Академии наук и казино в Доме офицеров: экскурсия по военному Минску-12


Академия наук. Источник фото: ok.ru/staryminsk

Начнём путешествие в прошлое с Академии наук. Лучшие умы переехали в это здание в 1937 году. Во время войны оно было сильно разрушено и разграблено, есть сведения, что в уцелевших помещениях немцы разместили лазарет. Но точное фотоподтверждение есть другому факту: прямо рядом с Академией фашисты устроили кладбище.

Немецкое кладбище около Академии наук и казино в Доме офицеров: экскурсия по военному Минску-15


Академия наук. Источник фото: ok.ru/staryminsk

Хоронили там умерших в другом лазарете, который точно существовал рядом – на территории современной 1-ой больницы. В 1954 году кладбище сровняли с землёй.

Немецкое кладбище около Академии наук и казино в Доме офицеров: экскурсия по военному Минску-18


Академия наук. Источник фото: ok.ru/staryminsk

Cейчас на этом месте стоит здание РНПЦ детской хирургии.

Немецкое кладбище около Академии наук и казино в Доме офицеров: экскурсия по военному Минску-21

Немецкое кладбище около Академии наук и казино в Доме офицеров: экскурсия по военному Минску-23

Из-за него сделать фото в том же ракурсе, что и архивные, уже невозможно. Но пытаемся.

Немецкое кладбище около Академии наук и казино в Доме офицеров: экскурсия по военному Минску-26

В это время мимо проходят отзывчивые медсёстры, которые предлагают помочь найти то, что мы, явно, ищем. После рассказа о том, что здесь было немецкое кладбище, одна из них восклицает:

– 35 лет здесь работаю, а не знала никогда!

Немецкое кладбище около Академии наук и казино в Доме офицеров: экскурсия по военному Минску-29

Идём дальше, на площадь Якуба Коласа. В 1939 году здесь появилась «высотка», по нынешним меркам крошечная, но в ту пору она резко контрастировала с окружающими частными домами. Это – здание Института физкультуры.

Немецкое кладбище около Академии наук и казино в Доме офицеров: экскурсия по военному Минску-32


Институт физкультуры. Источник фото: ok.ru/staryminsk

Немецкое кладбище около Академии наук и казино в Доме офицеров: экскурсия по военному Минску-34


Институт физкультуры. Источник фото: ok.ru/staryminsk

Всего два года до начала войны здесь учили спортсменов, затем оно принимало раненых немцев – и здесь они устроили госпиталь. А прямо перед ним построили виселицы, где казнили минчан. Свидетели рассказывали, что происходило это ежедневно. Сохранилась страшная фотография, но по этическим соображениям публиковать её не будем. Нынешнее фото сделано примерно с того же места, что и то, военное – с точки, где сейчас стоит памятник писателю.

Немецкое кладбище около Академии наук и казино в Доме офицеров: экскурсия по военному Минску-37

Виселица находилась, применительно к нынешнему ландшафту, примерно там, где едет велосипедист – на уровне скульптуры Деда Талаша или чуть дальше, рядом с берёзами. 

Немецкое кладбище около Академии наук и казино в Доме офицеров: экскурсия по военному Минску-40


Мост через Свислочь. Источник фото: ok.ru/staryminsk

Далее по нынешнему проспекту – площадь Победы. Тогда эта территория лежала в руинах, но неподалёку, на улице Фрунзе пережило несколько войн здание, которое сейчас принадлежит Следственному комитету. Более века оно было военным госпиталем, куда поступали раненые ещё во время русско-турецких войн, и в ходе Первой мировой. Фашисты, недолго думая, также открыли в нём свой лазарет. Но любопытно другое: десятилетия спустя, в 1986 году именно здесь судили Григория Васюру – одного из главных карателей Хатыни. И, судя по всему, не в главном корпусе, а вот в этом неприметном здании.

Немецкое кладбище около Академии наук и казино в Доме офицеров: экскурсия по военному Минску-43

Местные жители вспоминают, что в 80-ые табличка с надписью «Военный трибунал» висела именно на этом доме, около двери сбоку, с сохранившейся до сих пор отдельной лестницей.

Немецкое кладбище около Академии наук и казино в Доме офицеров: экскурсия по военному Минску-46

Рядом – парк имени Горького. Он тоже многое повидал за свою более, чем 200-летнюю историю. Отметим лишь несколько деталей, связанных с Великой Отечественной войной, хоть это и не здания, её пережившие. Иногда даже наоборот. Например, вот этот дом, уже послевоенный – своего рода мемориал. Причём, не в честь события, человека, а другого здания. Того, в котором до 1941 года жил Якуб Колас, и которое было уничтожено во время войны.

Немецкое кладбище около Академии наук и казино в Доме офицеров: экскурсия по военному Минску-49


Среди гущи людей, у популярного колеса обозрения стоят могилы. Так и хочется добавить: невидимки.

Немецкое кладбище около Академии наук и казино в Доме офицеров: экскурсия по военному Минску-52

Потому что, как ни удивительно, люди, не раз бывавшие в этом месте, с удивлением переспрашивают: «Какие могилы в парке?» В одной из них похоронен красноармеец, погибший при освобождении Минска.

Немецкое кладбище около Академии наук и казино в Доме офицеров: экскурсия по военному Минску-55

И упоминания достоин этот стадион. Так как он был единственным, пережившим войну в Минске. Все остальные были разрушены.

Немецкое кладбище около Академии наук и казино в Доме офицеров: экскурсия по военному Минску-58

Называлось тогда это спортивное сооружение «Пищевик». Именно здесь 14 июня 1945 года футбольный клуб «Динамо» провёл первый после войны домашний матч. Сейчас тут проходят тренировки по хоккею с мячом.

Немецкое кладбище около Академии наук и казино в Доме офицеров: экскурсия по военному Минску-61


Оперный театр. Источник фото: ok.ru/staryminsk

С другой стороны проспекта – Оперный театр. Во времена войны его оглашало не пение, а ржание. Фашисты устроили там конюшни.

Немецкое кладбище около Академии наук и казино в Доме офицеров: экскурсия по военному Минску-64


Оперный театр. Источник фото: ok.ru/staryminsk

А также – хранилище для награбленных ценностей. Осталось и фотосвидетельство, что видели эти стены и Гиммлера, приезжавшего в Минск.

Немецкое кладбище около Академии наук и казино в Доме офицеров: экскурсия по военному Минску-67


Визит Гиммлера в Оперный театр. Источник фото: ok.ru/staryminsk

Кстати, ночевал он в Доме правительства. Любопытно, что в этом здании, среди прочего, по непонятной логике, немцы устроили ещё и почтовое отделение.

Немецкое кладбище около Академии наук и казино в Доме офицеров: экскурсия по военному Минску-70


Дом правительства. Источник фото: ok.ru/staryminsk

И переместимся через проспект в обратную сторону, к Дому офицеров, бывшему Дому Красной армии. Его построили в 1939 году, и уже спустя два года он принимал не красноармейцев, а немецких военных. Они здание сделали, как сказали бы сейчас, многофункциональным. Здесь были и казино с публичным домом, и кинотеатр (в крыле, которое ближе к проспекту).

Немецкое кладбище около Академии наук и казино в Доме офицеров: экскурсия по военному Минску-73


Дом офицеров. Источник фото: ok.ru/staryminsk

А заодно и лазарет с кладбищем прямо за ним (в крыле, которое ближе к улице Карла Маркса).

Немецкое кладбище около Академии наук и казино в Доме офицеров: экскурсия по военному Минску-76


Дом офицеров. Источник фото: ok.ru/staryminsk

Немецкое кладбище около Академии наук и казино в Доме офицеров: экскурсия по военному Минску-78

Несколько функций здания в то время удивительным образом совместила смерть гауляйтера Кубе – прощались с ним именно здесь, в кинотеатре, а выносили через вход лазарета. Хотя, в принципе, для гауляйтера близлежащий квартал – судьбоносная территория. Неподалёку он работал, а в театре его чуть не взорвали, что успешно сделали после в его квартире, также расположенной по соседству...

Немецкое кладбище около Академии наук и казино в Доме офицеров: экскурсия по военному Минску-81


Дом офицеров. На месте пустыря было немецкое кладбище. Источник фото: ok.ru/staryminsk

Немецкое кладбище около Академии наук и казино в Доме офицеров: экскурсия по военному Минску-83

А в конце этой экскурсии в прошлое, 8 мая 2018 года возвращаемся от Дома офицеров в настоящее – по улице Карла Маркса, в сторону площади Победы, откуда доносятся звуки репетиции праздничного концерта. А с её стороны, навстречу, по направлению к танку-памятнику освободителям Минска, идут неприметные люди, тихо переговариваясь. На немецком. И в этот момент ощущаем, насколько реальность уже другая, но как же она, всё-таки, тесно переплетена с нашим прошлым. Отголоски слышны до сих пор. 

Автор: Ирина Живаева

Материал подготовлен по данным сайтов: minsk-old-new.com, istpravda.ru, vsr.mil.by, ria.ru, sgvavia.ru, ru.wikipedia.org, mk.by

# День Победы # общество # Фотофакт

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