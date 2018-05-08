Немецкое кладбище около Академии наук и казино в Доме офицеров: экскурсия по военному Минску

Про Минск времён оккупации написано, казалось бы, много. К тому же о героях войны нам постоянно напоминают таблички на домах, знаки и памятники по всему городу. Но есть факты, касающиеся той поры, которые сейчас удивляют даже людей, всю жизнь проживших или проработавших в конкретном районе.



Улица Карла Маркса. Источник фото: ok.ru/staryminsk

Речь пойдёт о зданиях, всем известных, расположенных на главном проспекте, и с небольшими отклонениями в сторону от него. О домах, которые пережили войну – что уже редкость, ведь Минск, как известно, был практически стёрт с лица Земли.



Улица Советская. Источник фото: ok.ru/staryminsk

Очень немногие здания не только уцелели тогда, но и сохранились до сих пор. Что бы они могли нам рассказать о годах войны? Свидетелями чего они были?



Дом правительства без памятника Ленину. Источник фото: ok.ru/staryminsk



Памятник Ленину. Источник фото: ok.ru/staryminsk

Накануне Дня Победы мы отправились к ним с архивными фотографиями, чтобы сравнить с реальностью. И после взглянуть другими глазами на некоторые места.



Академия наук. Источник фото: ok.ru/staryminsk

Начнём путешествие в прошлое с Академии наук. Лучшие умы переехали в это здание в 1937 году. Во время войны оно было сильно разрушено и разграблено, есть сведения, что в уцелевших помещениях немцы разместили лазарет. Но точное фотоподтверждение есть другому факту: прямо рядом с Академией фашисты устроили кладбище.



Академия наук. Источник фото: ok.ru/staryminsk

Хоронили там умерших в другом лазарете, который точно существовал рядом – на территории современной 1-ой больницы. В 1954 году кладбище сровняли с землёй.



Академия наук. Источник фото: ok.ru/staryminsk

Cейчас на этом месте стоит здание РНПЦ детской хирургии.

Из-за него сделать фото в том же ракурсе, что и архивные, уже невозможно. Но пытаемся.

В это время мимо проходят отзывчивые медсёстры, которые предлагают помочь найти то, что мы, явно, ищем. После рассказа о том, что здесь было немецкое кладбище, одна из них восклицает: – 35 лет здесь работаю, а не знала никогда!

Идём дальше, на площадь Якуба Коласа. В 1939 году здесь появилась «высотка», по нынешним меркам крошечная, но в ту пору она резко контрастировала с окружающими частными домами. Это – здание Института физкультуры.



Институт физкультуры. Источник фото: ok.ru/staryminsk



Институт физкультуры. Источник фото: ok.ru/staryminsk

Всего два года до начала войны здесь учили спортсменов, затем оно принимало раненых немцев – и здесь они устроили госпиталь. А прямо перед ним построили виселицы, где казнили минчан. Свидетели рассказывали, что происходило это ежедневно. Сохранилась страшная фотография, но по этическим соображениям публиковать её не будем. Нынешнее фото сделано примерно с того же места, что и то, военное – с точки, где сейчас стоит памятник писателю.

Виселица находилась, применительно к нынешнему ландшафту, примерно там, где едет велосипедист – на уровне скульптуры Деда Талаша или чуть дальше, рядом с берёзами.



Мост через Свислочь. Источник фото: ok.ru/staryminsk

Далее по нынешнему проспекту – площадь Победы. Тогда эта территория лежала в руинах, но неподалёку, на улице Фрунзе пережило несколько войн здание, которое сейчас принадлежит Следственному комитету. Более века оно было военным госпиталем, куда поступали раненые ещё во время русско-турецких войн, и в ходе Первой мировой. Фашисты, недолго думая, также открыли в нём свой лазарет. Но любопытно другое: десятилетия спустя, в 1986 году именно здесь судили Григория Васюру – одного из главных карателей Хатыни. И, судя по всему, не в главном корпусе, а вот в этом неприметном здании.

Местные жители вспоминают, что в 80-ые табличка с надписью «Военный трибунал» висела именно на этом доме, около двери сбоку, с сохранившейся до сих пор отдельной лестницей.

Рядом – парк имени Горького. Он тоже многое повидал за свою более, чем 200-летнюю историю. Отметим лишь несколько деталей, связанных с Великой Отечественной войной, хоть это и не здания, её пережившие. Иногда даже наоборот. Например, вот этот дом, уже послевоенный – своего рода мемориал. Причём, не в честь события, человека, а другого здания. Того, в котором до 1941 года жил Якуб Колас, и которое было уничтожено во время войны.





Среди гущи людей, у популярного колеса обозрения стоят могилы. Так и хочется добавить: невидимки.

Потому что, как ни удивительно, люди, не раз бывавшие в этом месте, с удивлением переспрашивают: «Какие могилы в парке?» В одной из них похоронен красноармеец, погибший при освобождении Минска.

И упоминания достоин этот стадион. Так как он был единственным, пережившим войну в Минске. Все остальные были разрушены.

Называлось тогда это спортивное сооружение «Пищевик». Именно здесь 14 июня 1945 года футбольный клуб «Динамо» провёл первый после войны домашний матч. Сейчас тут проходят тренировки по хоккею с мячом.



Оперный театр. Источник фото: ok.ru/staryminsk

С другой стороны проспекта – Оперный театр. Во времена войны его оглашало не пение, а ржание. Фашисты устроили там конюшни.



Оперный театр. Источник фото: ok.ru/staryminsk

А также – хранилище для награбленных ценностей. Осталось и фотосвидетельство, что видели эти стены и Гиммлера, приезжавшего в Минск.



Визит Гиммлера в Оперный театр. Источник фото: ok.ru/staryminsk

Кстати, ночевал он в Доме правительства. Любопытно, что в этом здании, среди прочего, по непонятной логике, немцы устроили ещё и почтовое отделение.



Дом правительства. Источник фото: ok.ru/staryminsk

И переместимся через проспект в обратную сторону, к Дому офицеров, бывшему Дому Красной армии. Его построили в 1939 году, и уже спустя два года он принимал не красноармейцев, а немецких военных. Они здание сделали, как сказали бы сейчас, многофункциональным. Здесь были и казино с публичным домом, и кинотеатр (в крыле, которое ближе к проспекту).



Дом офицеров. Источник фото: ok.ru/staryminsk



А заодно и лазарет с кладбищем прямо за ним (в крыле, которое ближе к улице Карла Маркса).



Дом офицеров. Источник фото: ok.ru/staryminsk

Несколько функций здания в то время удивительным образом совместила смерть гауляйтера Кубе – прощались с ним именно здесь, в кинотеатре, а выносили через вход лазарета. Хотя, в принципе, для гауляйтера близлежащий квартал – судьбоносная территория. Неподалёку он работал, а в театре его чуть не взорвали, что успешно сделали после в его квартире, также расположенной по соседству...



Дом офицеров. На месте пустыря было немецкое кладбище. Источник фото: ok.ru/staryminsk