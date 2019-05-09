Кто спас автомобиль из фильма «В августе 44-го» и зачем документы делали на ткани. Экскурсия по музею истории ВОВ

Владислав Боев, корреспондент:

Музей истории Великой Отечественной войны открыли в 1943 году, ещё за год до освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Новое здание построили аккурат к 70-летней годовщине.

За 5 лет по этой лестнице прошли несколько первых лиц: президент Беларуси Александр Лукашенко, глава Российской Федерации – Владимир Путин, делегации из Китая и Азербайджана. Всего в новом музее побывало около 200 000 иностранцев. Вход в здание отнюдь не под привлекающими внимание барельефами и зеркальным «салютом». Чтобы попасть в залы музея, придется спуститься по лестнице сбоку или обойти холм у подножия.

Внутри 4 000 квадратных метров, пропитанных историей тех событий. 10 экспозиционных залов. Полуторачасовое путешествие в прошлое зачастую начинается именно здесь. Про что рассказывают, спросим у научного сотрудника Татьяны. Татьяна Политыко, заведующая сектором научно-методической работы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Открывает экспозицию нашего музея зал под названием «Мир и война». Это, скорее, философская тема, которая заставляет наших посетителей задуматься над значениями этих двух слов.

1931 год – агрессия Японии в Манчжурии. 1933 год – приход Гитлера к власти. Ещё через 2 года – создание Вермахта. Все эти и другие события можно назвать предвестниками новой мировой войны.

Самый большой зал – «Дорога войны». Здесь танки Т-34 и немецкий ПЗ-3, самолёты и автомобили. Практически всё – оригиналы военной техники. Историю каждой единицы назубок знают научные сотрудники.

Татьяна Политыко:

История этого автомобиля уникальна. Эта машина до сих пор на ходу, благодаря её хозяину, который прошёл всю Великую Отечественную войну: от битвы под Москвой и до Берлина. Автомобиль снимался во многих известных фильмах, таких как: «Долгая дорога в дюнах» или «В августе 44-го».

Это были слова связиста. Бойцы в голограмме, как живые. Выглядит очень эффектно.

Во всех залах музея есть архивные документы: рукописи, личные удостоверения, наградные листы, воспоминания. Возле каждого экспоната – информационная табличка с текстом на русском, белорусском и английском языках.

Татьяна Политыко:

Некоторые документы были не на бумажной основе, а на тканевой основе. Эти удостоверения личности на тканевой основе печатались на обыкновенной машинке печатной и подшивались под подкладку тех, кто переходил линию фронта или кто должен был быть связным, чтобы при обыске на каких-то постах не обнаружили бумажный носитель.

Музейная коллекция – 149 тысяч экспонатов. Большинство из них – документальные источники. Поместить их все за витрины попросту невозможно, а вот электронная версия доступна каждому посетителю.