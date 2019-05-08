Прямой эфир

Слонят спасали из ямы четыре часа, а мамы-слонихи все это время не покидали их – душевные кадры

08 мая 2019 18:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Двое слонят попали в глубокую яму. Животных спасали более четырех часов.  

По информации Daily Mail, жители одной из деревень Шри-Ланки проснулись рано утром от трубящего звука.  

Люди пошли на звук и обнаружили двух телят, упавших в яму глубиной не менее двух метров.  

Слонят спасали из ямы четыре часа, а мамы-слонихи все это время не покидали их – душевные кадры-1

Их матери стояли рядом со стадом и с нетерпением ждали, когда их слонята покинут яму.  

Слонят спасали из ямы четыре часа, а мамы-слонихи все это время не покидали их – душевные кадры-4

Были вызваны зоозащитники и землекоп, который должен был подкопать край ямы, чтобы позволить животным выбраться самим.  

На спасение потребовалось четыре часа. Нужно было подкопать яму таким образом, чтобы слоны могли выбраться.  

Один из слонят с легкостью выкарабкался наружу и убежал к стаду, а другой столкнулся с трудностями при подъеме. Он пытался использовать свои передние ноги, чтобы подтянуться, но ему еще не хватало сил.  

Слонят спасали из ямы четыре часа, а мамы-слонихи все это время не покидали их – душевные кадры-7

Землекоп помог выбраться слоненку на волю – и в ответ он даже побежал к местным жителям.

Спустя время оба теленка воссоединяются со своими матерями.

Косатки атаковали самку кита и её детёныша. Мать изо всех сил пыталась его спасти (читать далее).

# Дикие животные # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
78 миллионов просмотров. О чем поёт итальянец Махмуд на «Евровидении» и причём тут обида на отца
08 мая 2019 13:49

78 миллионов просмотров. О чем поёт итальянец Махмуд на «Евровидении» и причём тут обида на отца

Меган Маркл и принц Гарри впервые показали сына и сказали, на кого он похож
08 мая 2019 12:16

Меган Маркл и принц Гарри впервые показали сына и сказали, на кого он похож

Макс Барских попал в серьёзное ДТП в США: опубликованы фото разбитого авто
08 мая 2019 09:44

Макс Барских попал в серьёзное ДТП в США: опубликованы фото разбитого авто