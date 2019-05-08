Слонят спасали из ямы четыре часа, а мамы-слонихи все это время не покидали их – душевные кадры
Двое слонят попали в глубокую яму. Животных спасали более четырех часов.
По информации Daily Mail, жители одной из деревень Шри-Ланки проснулись рано утром от трубящего звука.
Люди пошли на звук и обнаружили двух телят, упавших в яму глубиной не менее двух метров.
Их матери стояли рядом со стадом и с нетерпением ждали, когда их слонята покинут яму.
Были вызваны зоозащитники и землекоп, который должен был подкопать край ямы, чтобы позволить животным выбраться самим.
На спасение потребовалось четыре часа. Нужно было подкопать яму таким образом, чтобы слоны могли выбраться.
Один из слонят с легкостью выкарабкался наружу и убежал к стаду, а другой столкнулся с трудностями при подъеме. Он пытался использовать свои передние ноги, чтобы подтянуться, но ему еще не хватало сил.
Землекоп помог выбраться слоненку на волю – и в ответ он даже побежал к местным жителям.
Спустя время оба теленка воссоединяются со своими матерями.
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