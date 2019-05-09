«Подпалили нас, люди кричали, потом посадили в эшелон и повезли в Германию». Ветеран о своём военном детстве

Как управлять танком, Константин Филиппович Павлюченко помнит до сих пор. На «Т-34» он прошёл дорогами войны и с победой вернулся домой. Ещё ребёнком успел поработать на гусеничном тракторе. Константин Павлюченко, ветеран Великой Отечественной войны:

Я сначала общерабочим был в 13 лет, в 14, а в 15 уже был трактористом. В 17 лет уже призвали в армию.

После войны всю свою жизнь посвятил пищевой промышленности. Уже давно вышел на пенсию, но в родном концерне о заслугах ветерана не забывают. В День Победы – ещё один хороший повод сказать спасибо за то, что мы теперь живём.

После торжественных речей завязался длинный разговор. Вспомнили погибших товарищей, суровые будни войны и весну 1945 года. Роман Рыбак, заместитель начальника отдела обеспечения управленческой деятельности концерна «Белгоспищепром»:

Благодаря воспоминаниям Константина Филипповича, мы знаем об истории войны не только из учебников, эти факты позволят нам рассказать своим детям и будущему поколению о ценности мира на земле.

С улыбкой встретили День Победы и на фабрике «Слодыч». Праздничная встреча Совета ветеранов войны и труда прошла в уютной, домашней обстановке. Успели и песни попеть, и анекдоты рассказать, и подарки с поздравлениями получить. После вручения цветов и сладких сувениров – чаепитие и душевные разговоры. Евгения Шостак вспомнила своё военное детство.

Евгения Шостак, ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда:

Отправили в какой-то ток, там подпалили нас. Люди кричали, потом немцы всё это потушили и выгнали нас. Посадили в эшелон и повезли в Германию.

Бывший директор фабрики Михаил Шлыков будто бы и не покидал свой пост. Ветеран, хоть и давно на заслуженном отдыхе, знает о предприятии всё.

А Раиса Панус от имени всех ветеранов благодарит нынешнее руководство за внимание и заботу. Раиса Панус, ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда:

Фабрику построили и нас, пенсионеров, приняли всех сюда, как родных. И мы очень благодарны руководству фабрики, что они к нам относятся хорошо и нам помогают.