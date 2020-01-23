Словно фарфоровые. Сёстры-альбиносы стали звёздами соцсетей

Новости Казахстана. Две сестры из Казахстана стали пользоваться значительной популярностью. Всё дело в их особенной внешности – девочки являются альбиносами.

Старшую сестру зовут Асель Калаганова, а младшую – Камила. Родились они 12 апреля 2005 года и 8 января 2018 года. И если первому ребёнку-альбиносу родители удивились, то к цвету кожи, волос и глаз второй дочки мама и папа уже были готовы. В семье ещё есть сын, но он родился смуглым и с тёмными волосами.