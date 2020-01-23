Словно фарфоровые. Сёстры-альбиносы стали звёздами соцсетей
Новости Казахстана. Две сестры из Казахстана стали пользоваться значительной популярностью. Всё дело в их особенной внешности – девочки являются альбиносами.
Старшую сестру зовут Асель Калаганова, а младшую – Камила. Родились они 12 апреля 2005 года и 8 января 2018 года. И если первому ребёнку-альбиносу родители удивились, то к цвету кожи, волос и глаз второй дочки мама и папа уже были готовы. В семье ещё есть сын, но он родился смуглым и с тёмными волосами.
Фото: instagram.com/assel_kamila
Фото: instagram.com/assel_kamila
Фото: instagram.com/assel_kamila
Хотя у альбинизма есть свои трудности, например, повышенная чувствительность к солнечным лучам, а также слабое зрение, эта особенность нередко имеет и положительные стороны. Асель уже несколько лет совмещает учёбу с работой модели.
Фото: instagram.com/assel_kamila
Фото: instagram.com/assel_kamila
Фото: instagram.com/assel_kamila
Фото: instagram.com/assel_kamila
Несколько лет назад мы показывали снимки других альбиносов.
Девочки тоже стали моделями – здесь подробнее.