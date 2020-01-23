Прямой эфир

Словно фарфоровые. Сёстры-альбиносы стали звёздами соцсетей

23 января 2020 17:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Казахстана. Две сестры из Казахстана стали пользоваться значительной популярностью. Всё дело в их особенной внешности – девочки являются альбиносами. 

Старшую сестру зовут Асель Калаганова, а младшую – Камила. Родились они 12 апреля 2005 года и 8 января 2018 года. И если первому ребёнку-альбиносу родители удивились, то к цвету кожи, волос и глаз второй дочки мама и папа уже были готовы. В семье ещё есть сын, но он родился смуглым и с тёмными волосами. 

Словно фарфоровые. Сёстры-альбиносы стали звёздами соцсетей -1

Фото: instagram.com/assel_kamila 

Словно фарфоровые. Сёстры-альбиносы стали звёздами соцсетей -3

Фото: instagram.com/assel_kamila 

Словно фарфоровые. Сёстры-альбиносы стали звёздами соцсетей -5

Фото: instagram.com/assel_kamila 

Хотя у альбинизма есть свои трудности, например, повышенная чувствительность к солнечным лучам, а также слабое зрение, эта особенность нередко имеет и положительные стороны. Асель уже несколько лет совмещает учёбу с работой модели. 

Словно фарфоровые. Сёстры-альбиносы стали звёздами соцсетей -8

Фото: instagram.com/assel_kamila 

Словно фарфоровые. Сёстры-альбиносы стали звёздами соцсетей -10

Фото: instagram.com/assel_kamila 

Словно фарфоровые. Сёстры-альбиносы стали звёздами соцсетей -12

Фото: instagram.com/assel_kamila 

Словно фарфоровые. Сёстры-альбиносы стали звёздами соцсетей -14

Фото: instagram.com/assel_kamila 

Несколько лет назад мы показывали снимки других альбиносов.

Девочки тоже стали моделями – здесь подробнее

# Красота # калейдоскоп # Асель Калаганова # Камила Калаганова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Из маленького прутика вымахала в полутораметрового маисового питона». Как змея стала талисманом отряда минских спасателей
23 января 2020 15:49

«Из маленького прутика вымахала в полутораметрового маисового питона». Как змея стала талисманом отряда минских спасателей

Прошло более 30 лет. Как выглядят актёры, которые сыграли ключевых персонажей в фильме «Гардемарины, вперёд!»
23 января 2020 15:37

Прошло более 30 лет. Как выглядят актёры, которые сыграли ключевых персонажей в фильме «Гардемарины, вперёд!»

В Новогрудке выпала снежная крупа. Смотрите, как она выглядит
23 января 2020 15:07

В Новогрудке выпала снежная крупа. Смотрите, как она выглядит