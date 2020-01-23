Прямой эфир

«Из маленького прутика вымахала в полутораметрового маисового питона». Как змея стала талисманом отряда минских спасателей

23 января 2020 15:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусские спасатели сегодня готовы помогать в любой точке мира. Что может быть дороже человеческой жизни? 12,5 тысяч человек спасены только за прошлый год в Беларуси, рассказали в программе «Специальный репортаж». Сотрудники МЧС готовы прийти на помощь даже в самой непонятной ситуации, игнорируя опасность и рискуя собой, и даже к тем, кто не сможет поблагодарить.

«Из маленького прутика вымахала в полутораметрового маисового питона». Как змея стала талисманом отряда минских спасателей-1

«Из маленького прутика вымахала в полутораметрового маисового питона». Как змея стала талисманом отряда минских спасателей-3

Кстати, такие спасённые часто впоследствии становятся талисманами части.

Роман Комаров, командир отделения ПАСО на объектах метрополитена Минского городского управления МЧС:
Я участвовал в отлове змей в аптеке. Эта змея потом у нас благополучно много лет жила в аквариуме. Из маленького прутика, на который она тогда была похожа, вымахала в полутораметрового маисового питона. Такой своеобразный был опыт жизненный. Он у нас долгое время жил в части. 

«Из маленького прутика вымахала в полутораметрового маисового питона». Как змея стала талисманом отряда минских спасателей-6

«Из маленького прутика вымахала в полутораметрового маисового питона». Как змея стала талисманом отряда минских спасателей-8

# МЧС Беларуси # калейдоскоп # Роман Комаров

Другие новости рубрики

Все новости
Прошло более 30 лет. Как выглядят актёры, которые сыграли ключевых персонажей в фильме «Гардемарины, вперёд!»
23 января 2020 15:37

Прошло более 30 лет. Как выглядят актёры, которые сыграли ключевых персонажей в фильме «Гардемарины, вперёд!»

В Новогрудке выпала снежная крупа. Смотрите, как она выглядит
23 января 2020 15:07

В Новогрудке выпала снежная крупа. Смотрите, как она выглядит

Собака с глазами диснеевской принцессы стала настоящей звездой в сети
23 января 2020 13:57

Собака с глазами диснеевской принцессы стала настоящей звездой в сети