«Из маленького прутика вымахала в полутораметрового маисового питона». Как змея стала талисманом отряда минских спасателей

Белорусские спасатели сегодня готовы помогать в любой точке мира. Что может быть дороже человеческой жизни? 12,5 тысяч человек спасены только за прошлый год в Беларуси, рассказали в программе «Специальный репортаж». Сотрудники МЧС готовы прийти на помощь даже в самой непонятной ситуации, игнорируя опасность и рискуя собой, и даже к тем, кто не сможет поблагодарить.
Кстати, такие спасённые часто впоследствии становятся талисманами части.
Роман Комаров, командир отделения ПАСО на объектах метрополитена Минского городского управления МЧС:
Я участвовал в отлове змей в аптеке. Эта змея потом у нас благополучно много лет жила в аквариуме. Из маленького прутика, на который она тогда была похожа, вымахала в полутораметрового маисового питона. Такой своеобразный был опыт жизненный. Он у нас долгое время жил в части.