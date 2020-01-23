«Из маленького прутика вымахала в полутораметрового маисового питона». Как змея стала талисманом отряда минских спасателей

Белорусские спасатели сегодня готовы помогать в любой точке мира. Что может быть дороже человеческой жизни? 12,5 тысяч человек спасены только за прошлый год в Беларуси, рассказали в программе «Специальный репортаж». Сотрудники МЧС готовы прийти на помощь даже в самой непонятной ситуации, игнорируя опасность и рискуя собой, и даже к тем, кто не сможет поблагодарить.