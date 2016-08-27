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Видеофакт: в Финляндии прошёл чемпионат по игре на воображаемой гитаре

27 августа 2016 13:11
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Новости Финляндии. В финском городе Оулу прошел 21 чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре. Он собрал конкурсантов из  12 стран мира: Новой Зеландии, Соединенных Штатов, Великобритании и прочих, самых отдаленных уголков планеты.

Фактически, здесь соревнуются не в исполнении музыки, а в хореографии.  Участники должны изобразить игру на музыкальном инструменте под аккомпанемент двух мелодий.

К слову, самому старшему из них – 73 года.

Как заявили организаторы: «Он хотел рассказать миру, что порой в 70 жизнь только начинается», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# калейдоскоп # Необычное

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