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Норвежец застрял в туалете при попытке найти телефон друга

27 августа 2016 17:28
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Новости Норвегии. В очень неприятную ситуацию попал 20-летний норвежец Като Бернстен Ларсен. Молодой человек хотел помочь другу и отправился на поиски его телефона. В ходе операции по спасению гаджета Като застрял в баке с нечистотами, куда, собственно, и упал телефон.

По информации ВВС, стоя по колено с содержимым бака, молодой человек, провел около часа.

Выбраться из ловушки ему помогли спасатели.

Като Бернстен Ларсен:
Это был худший опыт в моей жизни. Там еще и какая-то живность копошилась. Кажется, меня кто-то кусал.

В итоге юношу отвезли в госпиталь, где медики залечили ему раны на руках и прописали курс антибиотиков.

Телефон в итоге так и не нашли. Туалет, кстати, пришлось выводить из строя.

# Курьезы # калейдоскоп # Като Бернстен Ларсен

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