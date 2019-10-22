Слишком толстый кот застрял в любимой хозяйской вазе. Её пришлось разбить

Сиамский кот застрял в вазе хозяйки, ее даже пришлось разбить.
По информации Daily Mail, животное случайно застряло в керамическом горшке, который украшал дом хозяев.
Сиамский кот застрял в вазе хозяйки, ее даже пришлось разбить.
По информации Daily Mail, животное случайно застряло в керамическом горшке, который украшал дом хозяев.
Фото: NewsFlare
Вазу пришлось разбить, чтобы освободить питомца. Только после этого кот смог выбраться на свободу.
Фото: NewsFlare
Хозяева признались, что после освобождения кот был спокойным. Он даже не подозревал, что ради его спасения пришлось пожертвовать ценным горшком.
Фото: NewsFlare
«Кот счел горшок уютным, затем залез в него и не мог выбраться, как бы не пытался. Мы пробовали вытащить животное, но это было невозможно из-за его большого живота. Наконец, нам пришлось разбить горшок, чтобы вытащить кота. После освобождения он продолжал ходить по дому так, как будто ничего не случилось».
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