Слишком толстый кот застрял в любимой хозяйской вазе. Её пришлось разбить

Вазу пришлось разбить, чтобы освободить питомца. Только после этого кот смог выбраться на свободу.

Хозяева признались, что после освобождения кот был спокойным. Он даже не подозревал, что ради его спасения пришлось пожертвовать ценным горшком.

«Кот счел горшок уютным, затем залез в него и не мог выбраться, как бы не пытался. Мы пробовали вытащить животное, но это было невозможно из-за его большого живота. Наконец, нам пришлось разбить горшок, чтобы вытащить кота. После освобождения он продолжал ходить по дому так, как будто ничего не случилось».