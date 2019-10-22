Объявлен конкурс на лучшую фотографию, которая отражает красоту нашей страны. Как принять участие?

Конкурс «Познай Беларусь 2019» набирает обороты. В этом году профессионалы туризма и любители путешествий смогут побороться в десяти номинациях. Что нужно для победы? Почему с каждым годом все больше людей собираются в туры по Синеокой? Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – директор ГУ «Национальное агентство по туризму» – Валерий Паращенко. Расскажите подробнее об этом конкурсе. Что это такое и зачем он нужен? Валерий Паращенко, директор ГУ «Национальное агентство по туризму»:

Конкурс очень популярный, из года в год его популярность растет. Он начал проводиться с 2003 года. Его цель –популяризация внутреннего туризма. В народе его называют «туристическим Оскаром».

Кто принимает участие? Как подаются заявки? Валерий Паращенко:

Участие принимают юридические и физические лица, смотря какую номинацию рассматриваем. На сегодняшний день их у нас 10. Заявки подаются на нашем туристическом портале Национального агентства. По каждой номинации отдельно создан электронный ящик почты и туда отправляются заявки. Какая заявка самая популярная? Какие там есть номинации? Валерий Паращенко:

Из года в год, как показывает практика, по текущим моментам, самая популярная номинация является «Я познаю Беларусь», «Фотография года». В номинации «Я познаю Беларусь» принимают участие простые люди, которые путешествуют по нашей стране и снимаются на фоне исторических и культурных объектов. Кто больше прислал интересных и креативных фотографий, тот и побеждает в этой номинации.

В номинации «Фотография года» нужно прислать лучшую фотографию, которая отражает красоту нашей страны. Выделена в отдельную номинацию «Лучшая агроусадьба». В ней есть три подноминации: «Этноусадьба», которая отражает больше культуру, ремесленничество, песни. «Экоусадьба», которая отражает местное подворье, где люди занимаются производством собственной еды, также используют современные технологии. И «Агротуристический кластер» – это количество усадеб в одном кластере, ближайшее расположение друг к другу, наличие различных объектов, которые входят в этот кластер.

Помимо усадеб, могут быть ремесленнические объекты. Эта отрасль туризма активно развивается. На сегодняшний момент у нас более 2,5 тыс. агроусадеб.