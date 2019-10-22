Объявлен конкурс на лучшую фотографию, которая отражает красоту нашей страны. Как принять участие?
Конкурс «Познай Беларусь 2019» набирает обороты. В этом году профессионалы туризма и любители путешествий смогут побороться в десяти номинациях. Что нужно для победы? Почему с каждым годом все больше людей собираются в туры по Синеокой?
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – директор ГУ «Национальное агентство по туризму» – Валерий Паращенко.
Расскажите подробнее об этом конкурсе. Что это такое и зачем он нужен?
Валерий Паращенко, директор ГУ «Национальное агентство по туризму»:
Конкурс очень популярный, из года в год его популярность растет. Он начал проводиться с 2003 года. Его цель –популяризация внутреннего туризма. В народе его называют «туристическим Оскаром».
Кто принимает участие? Как подаются заявки?
Валерий Паращенко:
Участие принимают юридические и физические лица, смотря какую номинацию рассматриваем. На сегодняшний день их у нас 10. Заявки подаются на нашем туристическом портале Национального агентства. По каждой номинации отдельно создан электронный ящик почты и туда отправляются заявки.
Какая заявка самая популярная? Какие там есть номинации?
Валерий Паращенко:
Из года в год, как показывает практика, по текущим моментам, самая популярная номинация является «Я познаю Беларусь», «Фотография года». В номинации «Я познаю Беларусь» принимают участие простые люди, которые путешествуют по нашей стране и снимаются на фоне исторических и культурных объектов. Кто больше прислал интересных и креативных фотографий, тот и побеждает в этой номинации.
В номинации «Фотография года» нужно прислать лучшую фотографию, которая отражает красоту нашей страны.
Выделена в отдельную номинацию «Лучшая агроусадьба». В ней есть три подноминации: «Этноусадьба», которая отражает больше культуру, ремесленничество, песни. «Экоусадьба», которая отражает местное подворье, где люди занимаются производством собственной еды, также используют современные технологии. И «Агротуристический кластер» – это количество усадеб в одном кластере, ближайшее расположение друг к другу, наличие различных объектов, которые входят в этот кластер.
Помимо усадеб, могут быть ремесленнические объекты. Эта отрасль туризма активно развивается. На сегодняшний момент у нас более 2,5 тыс. агроусадеб.
Проведение итогов планируется 29 ноября и проводится в торжественном обстановке, с проведением концерта, красные дорожки, вручение статуэтки и поздравления. Но как показывает практика, когда активный наплыв заявок продолжается на протяжении всего времени, в прошлом году он был настолько активен, что надо было дать возможность всем участникам принять участие, поэтому пришлось рамки на несколько дней сдвинуть.
Какие ждут призы?
Валерий Паращенко:
Статуэтка, ценные призы, финансовый приз, а также возможность размещаться на нашем туристическом портале Национального агентства в течение шести месяцев, бесплатно в течение года пользоваться логотипом Познайки.