Рыбаков чуть не затянуло в огромную воронку. От пропасти их отделяли пару метров
Два рыбака чуть не попали в огромную воронку – они плыли на лодке в нескольких метрах от нее.
По информации BBC, воронку заметила девушка по имени Фло, которая гуляла неподалеку с собаками.
Очевидец призналась, что «это выглядело опасно и рискованно, но они, казалось, контролировали лодки и вскоре отплыли от этого места».
Компания, которая является владельцем водохранилища, отметила, что неоднократно предупреждала рыбаков об опасности.
Вода в воронке падает с высоты в 20 метров, а затем попадает в реку под плотиной.
В комментариях к видео интернет-пользователи признались, что даже смотреть на эти кадры страшно, и отмечают безрассудство и смелость рыбаков.
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