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Рыбаков чуть не затянуло в огромную воронку. От пропасти их отделяли пару метров

22 октября 2019 13:14
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Два рыбака чуть не попали в огромную воронку – они плыли на лодке в нескольких метрах от нее.

По информации BBC, воронку заметила девушка по имени Фло, которая гуляла неподалеку с собаками. 

Очевидец призналась, что «это выглядело опасно и рискованно, но они, казалось, контролировали лодки и вскоре отплыли от этого места». 

Рыбаков чуть не затянуло в огромную воронку. От пропасти их отделяли пару метров-1

Фото: BBC

Компания, которая является владельцем водохранилища, отметила, что неоднократно предупреждала рыбаков об опасности. 

Вода в воронке падает с высоты в 20 метров, а затем попадает в реку под плотиной. 

Рыбаков чуть не затянуло в огромную воронку. От пропасти их отделяли пару метров-4

Фото: BBC

В комментариях к видео интернет-пользователи признались, что даже смотреть на эти кадры страшно, и отмечают безрассудство и смелость рыбаков. 

Рыбаки поймали двух огромных акул, а лодка под тяжестью добычи пошла ко дну – здесь подробнее.  

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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