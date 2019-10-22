Рыбаков чуть не затянуло в огромную воронку. От пропасти их отделяли пару метров

Два рыбака чуть не попали в огромную воронку – они плыли на лодке в нескольких метрах от нее.

По информации BBC, воронку заметила девушка по имени Фло, которая гуляла неподалеку с собаками.

Очевидец призналась, что «это выглядело опасно и рискованно, но они, казалось, контролировали лодки и вскоре отплыли от этого места».