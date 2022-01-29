«Слишком стары». Пожилой семейной паре отказали в выдаче ипотеки

Мало того, многие ипотечные кредиторы также не принимают пенсионные выплаты для погашения ипотечных кредитов, что еще больше ограничивает пожилых заемщиков.

По данным ипотечных брокеров Criteria Brain, у определённого числа кредиторов, в основном небольших региональных строительных обществ, нет возрастного ограничения. Однако у большинства кредиторов есть возрастной порог от 55 до 85 лет. Это означает, что пожилые заемщики сталкиваются с трудностями и многие из них не могут получить ипотеку из-за своего возраста.

Как сообщает Mirror, пара, которая из-за своего возраста безуспешно пыталась получить ипотечный кредит в крупных банках, рассказала о борьбе за покупку дома. Огромным барьером для пожилых людей, пытающихся купить дом, является то, что у многих ипотечных кредиторов есть возрастные ограничения. Они устанавливают жесткие условия на время окончания ипотеки и ее погашения.

Хотя продолжительность жизни увеличивается, многие банки по-прежнему не хотят кредитовать пожилых заемщиков, а это означает, что многие из них не могут купить дом мечты и наслаждаться своей пенсией.

Пара, которая боролась с этой системой, – Гэри и Элизабет Дас, им 71 и 62 года. Гэри – хирург-консультант на пенсии, а Элизабет – бывшая практикующая медсестра. У пары была мечта – переехать из Лондона и купить дом у моря в Корнуолле.

Гэри о получении ипотеки: «Сначала я думал, что получить ипотечный кредит должно быть просто, потому что раньше у меня никогда не было проблем, но на этот раз я обнаружил, что банкиры говорят со мной по-другому, утверждая, что мне уже не 35 и даже не 55. Сборы за организацию и процентные ставки были высокими, а сумма, которую они хотели ссудить, была мизерной».

Все начало складываться, когда они поговорили со специалистом-кредитором одного из банков, который не судил их только по возрасту.

Элизабет: «Другие кредиторы посмотрят на наши пенсии и скажут: «Мы ничего не можем сделать». Мы были абсолютно растеряны, и всё это было очень неприятно».

Но, к счастью, пара нашла банк, который согласился выдать им ипотеку. Супруги обнаружили, что они могут даже сдать в аренду свою нынешнюю квартиру и все равно получить дом в Корнуолле, который они хотели. Они переехали на запад и говорят, что не собираются возвращаться.

«Мы всегда любили путешествовать, но здесь прекрасно, особенно летом в Корнуолле. Когда я оглядываюсь здесь, я вижу холмистые поля и пролетающих мимо канадских гусей. Это замечательно. Честно говоря, у нас просто не было желания никуда идти с тех пор, как мы переехали», – подытожил Гэри.