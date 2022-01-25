Из сельхозтехникума в театральный институт. А вы знали, как Леонид Бичевин стал актёром?

Леонид Бичевин – известный российский актёр, который сумел покорить своей харизмой тысячи зрительских сердец. Давайте узнаем подробности его биографии. Детство и юность Родился Леонид 27 декабря 1984 года в небольшом подмосковном городе под названием Климовск. Отец будущего актёра был рабочим, а мама – учительницей русского языка, которая позже ушла из школы и стала вести театральный кружок. В детстве Лёню интересовала верховая езда, поэтому о профессии актёра мальчик даже не задумывался.

Фото: instagram.com/bichevinleonid

После получения среднего образования юноша поступил в сельскохозяйственное училище. Однако позже он понял, что хочет развиваться в другой сфере. После долгих размышлений Леонид решил стать актёром и поступил в театральный институт, где уже с первого курса начал участвовать в постановках.

Фото: instagram.com/leonid_bichevin_official

Актёрская карьера В 2006 году Бичевин получил высшее образование. После этого он сразу попал в театр им. Вахтангова, который стал для него отличным стартом в профессиональной сфере. Однако Леонида всегда больше интересовала киноиндустрия. Ещё в студенческие годы он участвовал во всех кастингах, которые проводила студия «Амедия», но это никогда не заканчивалось успехом. Удача улыбнулась юноше уже после того, как он окончил университет. Первым проектом, где поучаствовал Леонид, стала кинокартина «Груз 200», где он исполнил роль Виктора.

Фото: kino-teatr.ru/кадр из фильма «Груз 200»

Пусть Бичевин получил второстепенного героя, но его старания оценили по достоинству. Поэтому Алексей Балабанов сказал, что возьмёт начинающего актёра на главную роль следующего проекта. Режиссёр ответственно подошёл к своему обещанию и позвал перспективного юношу участвовать в съёмках фильма «Морфий», премьера которого состоялась в 2008 году.

Фото: kino-teatr.ru/кадр из фильма «Морфий»

После этого карьера Леонида пошла в гору. За всю актёрскую деятельность Бичевин неоднократно получал награды и премии за лучшую мужскую роль. В 2021 году он стал заслуженным артистом Российской Федерации. Личная жизнь В 2009 году Леонид начал встречаться с коллегой Марией Бердинских, через два года пара поженилась. Торжество молодожёны отметили на родине девушки, в посёлке Дороничи, а медовый месяц влюблённые провели в Италии. В 2014 году у пары родился сын Иван.

Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall