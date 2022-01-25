Не все поймут, но многие вспомнят. Как отреагировали россияне на зарубежный тренд с покупкой стола-книги

Как говорят: всё новое – это хорошо забытое старое. И этот случай – прямое тому подтверждение.

Жителям США понравился необычный элемент декора, однако люди из постсоветского пространства не совсем поняли, что происходит с новыми тенденциями. Поэтому когда видео дизайнера завирусилось, многие русскоязычные пользователи Twitter искренне удивились.

Например, блогерша с ником Генвария поделилась своим мнением по поводу этого тренда. Девушка посмеялась, сказав, что комментарии с восхищениями и вопросами о месте покупки её весьма позабавили. Многие русскоязычные пользователи были согласны с девушкой и сказали, что и ехать никуда не надо, всё, что стоит сделать, – это зайти в гости к своим родителям. Некоторым этот тренд навеял воспоминания о праздниках, гостях и боязни отбить себе все ноги.