Прямой эфир

Не все поймут, но многие вспомнят. Как отреагировали россияне на зарубежный тренд с покупкой стола-книги

25 января 2022 12:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Как говорят: всё новое – это хорошо забытое старое. И этот случай – прямое тому подтверждение.  

Американская блогерша опубликовала видео в TikTok, где показала свою находку для уютного дизайна интерьера. Универсальной палочкой-выручалочкой стала «новинка» магазина мебели, стол-книга.  

Не все поймут, но многие вспомнят. Как отреагировали россияне на зарубежный тренд с покупкой стола-книги -1

Фото: tiktok.com/@iammarilynrivera  

Жителям США понравился необычный элемент декора, однако люди из постсоветского пространства не совсем поняли, что происходит с новыми тенденциями. Поэтому когда видео дизайнера завирусилось, многие русскоязычные пользователи Twitter искренне удивились.  

Например, блогерша с ником Генвария поделилась своим мнением по поводу этого тренда. Девушка посмеялась, сказав, что комментарии с восхищениями и вопросами о месте покупки её весьма позабавили. Многие русскоязычные пользователи были согласны с девушкой и сказали, что и ехать никуда не надо, всё, что стоит сделать, – это зайти в гости к своим родителям. Некоторым этот тренд навеял воспоминания о праздниках, гостях и боязни отбить себе все ноги.  

Кто-то бегает по магазинам и ищет ту самую уютную мебель, а кому-то и телевизора с ковриком хватает. Посмотреть на комнаты парней, которые даже у самых смелых девушек вызывают ужас, можно здесь.  

# Дизайн интерьера # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Из сельхозтехникума в театральный институт. А вы знали, как Леонид Бичевин стал актёром?
25 января 2022 12:49

Из сельхозтехникума в театральный институт. А вы знали, как Леонид Бичевин стал актёром?

Можно жить и без глаз. Слепая девушка рассказала, как сама справляется с рутинными делами
24 января 2022 13:12

Можно жить и без глаз. Слепая девушка рассказала, как сама справляется с рутинными делами

Шутка не удалась. Почему девушка решила уйти с собственной свадьбы?
24 января 2022 12:09

Шутка не удалась. Почему девушка решила уйти с собственной свадьбы?