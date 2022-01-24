Можно жить и без глаз. Слепая девушка рассказала, как сама справляется с рутинными делами

Потеря зрения не означает, что нужно отказываться от всех прелестей жизни. Примером оптимистичного настроя стала девушка, которая при своём недуге может спокойно выполнять различные рутинные дела.

Например, в одном из своих видео в TikTok Клэр показывает, как справляется с чисткой зубов. Блогерша отметила, что самое сложное в данном процессе – это аккуратно нанести пасту на щётку. Поэтому для удобства девушка раньше использовала специальные таблетки для очищения полости рта. Сейчас она придумала другой лайфхак: блогерша подносит палец на кнопку помпы с зубной пастой, после чего приставляет туда конец щётки. Позже она быстрым движением скользит очищающим средством по поверхности зубчиков.