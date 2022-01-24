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Можно жить и без глаз. Слепая девушка рассказала, как сама справляется с рутинными делами

24 января 2022 13:12
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Потеря зрения не означает, что нужно отказываться от всех прелестей жизни. Примером оптимистичного настроя стала девушка, которая при своём недуге может спокойно выполнять различные рутинные дела.  

Например, в одном из своих видео в TikTok Клэр показывает, как справляется с чисткой зубов. Блогерша отметила, что самое сложное в данном процессе – это аккуратно нанести пасту на щётку. Поэтому для удобства девушка раньше использовала специальные таблетки для очищения полости рта. Сейчас она придумала другой лайфхак: блогерша подносит палец на кнопку помпы с зубной пастой, после чего приставляет туда конец щётки. Позже она быстрым движением скользит очищающим средством по поверхности зубчиков.  

Можно жить и без глаз. Слепая девушка рассказала, как сама справляется с рутинными делами-1

Фото: tiktok.com/@canseecantsee  

Некоторых пользователей смутило, что на видео Клэр всегда с макияжем. В ответ на такие претензии девушка записала видео, где рассказала, как наносит косметику. Например, для правильного выделения скул она прикладывает кисть к лицу от края уха до уголка губ. После блогерша выделяет линию специальным косметическим средством и всё тщательно растушёвывает.  

Можно жить и без глаз. Слепая девушка рассказала, как сама справляется с рутинными делами-4

Фото: tiktok.com/@canseecantsee  

Кстати, ранее мы рассказывали о девушке, которая показывает, как видят люди с плохим зрением. Чуть лучше понять тех, кто носит очки, можно здесь.  

# Здоровье # калейдоскоп # Фотофакт

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