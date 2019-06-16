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«Слева моя дочь Ева, справа – я». Лобода показала своё детское фото

16 июня 2019 13:41
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Новости Украины. Украинская певица Светлана Лобода показала своё детское фото и призвала женщин заводить детей.  

«Слева моя дочь Ева, справа – я. Девочки, рожайте деток, это ваше продолжение, это самое большое счастье. Это то, что останется после вас», – написала артистка на своей странице в Instagram.  

«Слева моя дочь Ева, справа – я». Лобода показала своё детское фото-1

Фото: instagram.com/lobodaofficial  

Под публикацией появилось множество комментариев. Кто-то признал сходство между мамой и дочкой, кто-то написал множество комплиментов, а кто-то не согласился с призывом Лободы создавать новую жизнь.  

 На днях своей детской фотографией поделился Максим Галкин.  

Подписчики шоумена отметили удивительное сходство между ним и его сыном Гарри – здесь подробнее.  

# Звезды # калейдоскоп # Светлана Лобода

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