«Слева моя дочь Ева, справа – я». Лобода показала своё детское фото

Новости Украины. Украинская певица Светлана Лобода показала своё детское фото и призвала женщин заводить детей.
«Слева моя дочь Ева, справа – я. Девочки, рожайте деток, это ваше продолжение, это самое большое счастье. Это то, что останется после вас», – написала артистка на своей странице в Instagram.
Фото: instagram.com/lobodaofficial
Под публикацией появилось множество комментариев. Кто-то признал сходство между мамой и дочкой, кто-то написал множество комплиментов, а кто-то не согласился с призывом Лободы создавать новую жизнь.
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