«Слева моя дочь Ева, справа – я». Лобода показала своё детское фото

Новости Украины. Украинская певица Светлана Лобода показала своё детское фото и призвала женщин заводить детей.

«Слева моя дочь Ева, справа – я. Девочки, рожайте деток, это ваше продолжение, это самое большое счастье. Это то, что останется после вас», – написала артистка на своей странице в Instagram.