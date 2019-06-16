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Лунный календарь на 17 июня: самый мощный и счастливый день месяца

16 июня 2019 13:15
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17 июня – 14-ый лунный день. Самый мощный и счастливый день месяца. Время начинать важные проекты, реализовывать грандиозные задумки – всё удастся. Активно проявите себя на работе – ваши усилия заметят и вознаградят.

Лунный календарь на 17 июня: самый мощный и счастливый день месяца-1

Благоприятны физические нагрузки и прослушивание музыки – самое время устроить тренировку, сходите в тренажёрный зал, а лучше на занятия танцами.

День общения на всех уровнях: от соседей до коллег. Вечером и вовсе рекомендуют устроить вечеринку. Не упустите это время налаживания прочных и хороших связей. Прислушивайтесь к советам и любой поступающей информации – всё будет полезным и важным.

Поменьше пейте жидкости. Из еды рекомендуют миндаль и солёное, откажитесь от горького и сладкого.

Для посадок растений день не подходит.

 

# Лунный календарь # калейдоскоп

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