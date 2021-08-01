Скульптор построила бизнес на чужих секретах – она продаёт камни

В век современных технологий и массовой распространённости интернета есть огромное количество советов, которые можно найти на сайтах. Есть там и рекомендации вроде: «Хватит работать на дядю, открой свой бизнес!» Как сообщает SoraNews24, такая же мысль пришла и жительнице Японии Рибеке Кимуре. В 2018 году она стала торговать чужими тайнами. Однако японка делает это весьма интригующим способом. Случайные прохожие видят женщину, которая одета во всё чёрное и волочит за собой чёрный ящик с надписью «Магазин секретов». Если подойти к ней и спросить, что же она продаёт, выяснится, что Рибека предлагает чужие тайны, которые написаны на бумаге и спрятаны в бетонном шаре.

Фото: Yorozoonews

Как рассказала Кимура Yorozoonews, идея возникла, когда женщина подумала о своих собственных секретах. Не в силах больше хранить один из них, Рибека раскрылась незнакомцу. И после этого японка почувствовала облегчение. Поскольку женщина закончила университет искусств, она подумала, что продавать просто листы бумаги скучно – лучше помещать их в бетонные шары. Что интересно, человек сам назначает цену, за которую хочет купить чужой секрет. Кто-то из покупателей потом раскалывает шары, чтобы прочитать секрет, а кто-то оставляет их как предмет интерьера. Однако даже если покупатель узнаёт тайну, он по-прежнему не знает, кто автор слов на бумаге, поэтому репутация людей вне опасности.

Фото: Yorozoonews

Интересно, что же там за секреты? В основном это что-то бытовое. Вот несколько примеров. «Я хочу развестись с женой, но мне кажется, что нужно подождать, пока вырастут дети. Но пока я жду, жизнь постепенно ускользает. Как поступить правильно?», – говорится в одной из записок. «Когда я ложусь спать, мне тяжело заснуть, потому что я представляю, что могут ворваться грабители, появиться привидения или может наступить конец света», – написано в другой. «Мой муж написал любовное послание женщине от имени женщины», – сообщается в третьей.

Фото: Yorozoonews