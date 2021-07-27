Подросток проснулся и собрался в школу, но было кое-что странное. В зеркале стоял 37-летний женатый мужчина

Обычным утром парень проснулся и хотел было начать собираться в школу, но заметил несколько странностей. И одна из них – спящая рядом женщина. Как сообщает Daily Mail, 37-летний Дэниел Портер из Гранбери, штат Техас, не мог поверить, что он не 16-летний мальчишка, которому надо идти в школу. Увидев себя в зеркале, Портер не мог сдержать возмущения. «Почему я старый и толстый?» – вознегодовал Дэниел.

Фото: facebook.com/daniel.porter.35110

Оказалось, что в постели с ним была не какая-то незнакомая женщина, а его 37-летняя супруга Рут. Она и объяснила, что Портер уже давно на ней женат, они воспитывают 10-летнюю дочь. Также выяснилось, что Дэниел получил профессию сурдолога – врача, который лечит нарушения слуха. Поняв, что это не шутка, Рут отвезла мужа к доктору. Супругам объяснили, что у мужчины глобальная амнезия. Обычно память возвращается в течение 24 часов, но в их случае этого не произошло. С момента потери памяти прошло уже больше года.

Фото: facebook.com/daniel.porter.35110

Дэниел потерял не только воспоминания, но и профессиональные знания, поэтому он не может больше работать сурдологом. Рут пришлось заново знакомить мужа со всеми его друзьями. И мужчине потребовалось время, чтобы привыкнуть к дочке и домашним питомцам.

Фото: facebook.com/daniel.porter.35110

Врачи предположили, что амнезия могла быть вызвана сильным стрессом. В 2020 году Портер потерял работу, был вынужден продать дом и переехать жить к родителям, у него возникли проблемы с межпозвоночным диском. В итоге у Дэниела начали случаться припадки, а затем однажды утром он проснулся, забыв 20 лет жизни.

Фото: facebook.com/daniel.porter.35110

«Это было так, словно его мозг просто сказал, что больше не хочет всего этого, и просто стёр 20 лет воспоминаний», – поделилась впечатлением Рут. Сейчас семья привыкает к новой жизни. Портер стал более общительным, гораздо чаще выходит погулять на улицу, посещает терапию, в надежде вернуть память. По словам Рут, для неё это словно начало новых отношений, ведь Дэниел стал немного другим человеком.

Фото: facebook.com/daniel.porter.35110