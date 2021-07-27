Родители разрешили дочке поиграть с мобильником во время поездки. И дома их ждал сюрприз

Семья отправилась в долгую поездку. Чтобы дочка не скучала, родители вручили ей мамин телефон, у которого был доступ к интернету.
Как рассказал пользователь Reddit NinkovichPlease, в это время девочка решила посмотреть, что продаётся в онлайн-магазинах. На глаза малышки попался внушительных размеров дом барби с мебелью, автомобилем и горкой.
Не устояв перед соблазном, дочь NinkovichPlease заказала сразу три. Когда родители увидели оформленную покупку, они попытались быстро её отменить, но у них не получилось. Пришлось связаться со службой поддержки и объяснить ситуацию.
Фото: reddit.com/user/NinkovichPlease
К счастью для семьи, сотрудники интернет-магазина согласились оформить возврат. Но, вернувшись домой, супруги успели сделать фото на память, прежде чем отправить покупку обратно.
NinkovichPlease добавил, что это уже не первый случай в их семье. В прошлый раз оставленный без присмотра сын оформил покупки в приложении. Теперь же родители решили, что пора как-то ограничить возможности детей покупать что-либо с телефонов.
Кстати, ранее мы рассказывали о супругах, которые ради эксперимента согласились весь день исполнять пожелания дочерей. И вот куда приводят детские мечты – здесь подробности.