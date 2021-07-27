Родители разрешили дочке поиграть с мобильником во время поездки. И дома их ждал сюрприз

Семья отправилась в долгую поездку. Чтобы дочка не скучала, родители вручили ей мамин телефон, у которого был доступ к интернету.

Как рассказал пользователь Reddit NinkovichPlease, в это время девочка решила посмотреть, что продаётся в онлайн-магазинах. На глаза малышки попался внушительных размеров дом барби с мебелью, автомобилем и горкой.

Не устояв перед соблазном, дочь NinkovichPlease заказала сразу три. Когда родители увидели оформленную покупку, они попытались быстро её отменить, но у них не получилось. Пришлось связаться со службой поддержки и объяснить ситуацию.