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Родители разрешили дочке поиграть с мобильником во время поездки. И дома их ждал сюрприз

27 июля 2021 11:16
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Семья отправилась в долгую поездку. Чтобы дочка не скучала, родители вручили ей мамин телефон, у которого был доступ к интернету.

Как рассказал пользователь Reddit NinkovichPlease, в это время девочка решила посмотреть, что продаётся в онлайн-магазинах. На глаза малышки попался внушительных размеров дом барби с мебелью, автомобилем и горкой.

Не устояв перед соблазном, дочь NinkovichPlease заказала сразу три. Когда родители увидели оформленную покупку, они попытались быстро её отменить, но у них не получилось. Пришлось связаться со службой поддержки и объяснить ситуацию.

Родители разрешили дочке поиграть с мобильником во время поездки. И дома их ждал сюрприз-1

Фото: reddit.com/user/NinkovichPlease 

К счастью для семьи, сотрудники интернет-магазина согласились оформить возврат. Но, вернувшись домой, супруги успели сделать фото на память, прежде чем отправить покупку обратно.

NinkovichPlease добавил, что это уже не первый случай в их семье. В прошлый раз оставленный без присмотра сын оформил покупки в приложении. Теперь же родители решили, что пора как-то ограничить возможности детей покупать что-либо с телефонов.

Кстати, ранее мы рассказывали о супругах, которые ради эксперимента согласились весь день исполнять пожелания дочерей. И вот куда приводят детские мечты – здесь подробности.

# Дети и родители # калейдоскоп # Фотофакт

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