Внучка рассказала о трогательной заботе дедушки и умилила пользователей соцсетей

Мир полон историй о заботливых бабушках. Многие счастливые внуки в гостях у своих бабуль объедаются так, что запаса хватает на неделю. Дедушки не так популярны. И это решила исправить одна из пользовательниц соцсетей.

Блогерша Меган показала, какие сообщения ей присылает 91-летний дедушка. Например, мужчина тревожится о том, что его внучка останется без пары.