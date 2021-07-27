Внучка рассказала о трогательной заботе дедушки и умилила пользователей соцсетей
Мир полон историй о заботливых бабушках. Многие счастливые внуки в гостях у своих бабуль объедаются так, что запаса хватает на неделю. Дедушки не так популярны. И это решила исправить одна из пользовательниц соцсетей.
Блогерша Меган показала, какие сообщения ей присылает 91-летний дедушка. Например, мужчина тревожится о том, что его внучка останется без пары.
Фото: instagram.com/mevanhoy
«Это дедушка. Я прочитал статью, в которой говорилось, что спутника жизни нужно найти до 29 лет, иначе умрёшь в одиночестве. У тебя осталось всего три месяца до дня рождения. Просто хотел дать тебе знать. С любовью, дедушка», – говорится в послании.
Фото: tiktok.com/@meganelizabeth1016 (Мои дедушка и бабушка поженились в 1958 году)
Также дедушка просил девушку не переедать и не злоупотреблять алкогольными напитками. А ещё мужчина хотел убедиться, что его внучка не пользуется TikTok. Меган заверила дедушку, что у неё нет странички в этой соцсети.
Фото: tiktok.com/@meganelizabeth1016
Кстати, ранее мы рассказывали историю бабушки и дедушки другой девушки. И по их жизни можно было бы снять неплохой фильм (подробнее здесь).