Скончался отец Николая Баскова. Об этом певец узнал перед выступлением в Минске

Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram. Виктору Баскову было 67 лет.

Николай Басков опубликовал видео, в котором он поет песню «Вишневая любовь» для своих родителей. В подписи к ролику исполнитель признался, что это была самая любимая песня отца из всего его репертуара.

Николай Басков, певец:

Нет таких слов, чтобы выразить всю непомерную боль нашей с мамой утраты... Царствие небесное тебе, мой горячо любимый Папа....