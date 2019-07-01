Во вторник убираем, в субботу стрижёмся: лунный календарь на неделю с 1 по 7 июля

1 июля – 28-ой лунный день
Светлый и лёгкий, удачный. Его нужно провести с хорошим настроением, не ссориться, не злиться, даже не думать плохо. Лучше пообщаться с семьёй, друзьями, не ходить в места, где много людей.
День перемен: хорош и для смены работы и для начала ремонта дома.
Очень удачное время в финансовом плане – можно совершать покупки, давать в долг – всё потраченное вернётся сторицей.
Нельзя в этот день рубить деревья, рвать цветы, косить траву, убивать насекомых – всё живое нужно оберегать.
Очень важно не напрягать глаза: меньше читать, смотреть телевизор, и даже яркого света лучше избегать.
Сны в эти лунные сутки вещие, показывают будущее.
2 июля – 29-ый лунный день
Не начинайте новых проектов, даже мысленно не продумывайте ничего нового.
Будьте крайне осторожны в любых действиях: в эти сутки происходит много аварий и несчастных случаев.
Не верьте ничему, что услышите – это будут обман и провокация.
Повремените с покупками и не давайте в долг.
Лучше всего заняться хозяйственными делами: уборкой, стиркой.
Из еды стоит побаловать себя выпечкой и любыми мучными изделиями.
По возможности, зажгите вечером дома свечи, лучше белые или церковные.
3 июля большую часть дня – 2-ые лунные сутки
Время начинаний, но важные дела лучше перенести на время после 17 часов.
Чем больше вы в эти сутки отдадите, тем больше получите сами. Так что смело одалживайте деньги, сделайте подарки близким.
Тело в этот день набирает силы на весь месяц, так что очень полезны физические нагрузки. Также хорошо продумать диету на ближайшее время.
4 июля – 3-ий лунный день
Очень мощный энергетически – можно и нужно многое успеть. Старайтесь думать о хорошем – в эти сутки происходит закладка событий на весь месяц.
Проявите себя на работе, особенно день хорош для физического труда.
Финансовые вопросы отложите на другой день.
Из бытовых дел – хорошо точить ножи. Стоит сходить в баню – для очистки организма день очень благоприятен.
Примета: если разольёте масло, значит, вы сошли с верного пути.
5 июля – 4-ый лунный день
Важно продумывать любое решение, просчитывать все плюсы и минусы.
Возможны мелкие неурядицы – но они не будут иметь долгосрочных последствий.
Благоприятна спокойная работа: с информацией, документами.
Не стоит отправляться в поездки, лучше, вообще, провести день дома с семьёй. Желательно дольше поспать, погулять на природе – дать себе отдохнуть.
Пользу принесут любые водные процедуры.
Не рвите в этот день цветы и не рубите деревья.
6 июля – 5-ый лунный день
Очень активный, судьбоносный. Можно и нужно открыто выражать свои мысли, спорить, проявлять эмоции: смеяться, плакать. Также хорошо помечтать.
Стоит отдать долги. Будьте внимательны к вещам: что в эти сутки теряется, не находится никогда.
Можно отправиться в краткосрочную поездку. Отложите все бытовые дела. По возможности, проведите день на природе.
Лучше не есть пищу животного происхождения, полезно пить травяные отвары.
Стоит сходить в парикмахерскую: день благоприятствует и стрижке, и окраске. А ещё обновление причёски в эти сутки приносит позитивные перемены в жизни.
7 июля – 6-ой лунный день
Нельзя жаловаться на жизнь, нужно воспринимать всё происходящее так, как есть.
Не давайте никому ни деньги, ни вещи – это нанесёт вам урон.
Хорошо заниматься бытовыми делами: уборкой, работой в саду.
Благоприятное время для свиданий и новых знакомств.
Если вы хотели узнать что-то новое – время для этого наилучшее. Вся информация хорошо усваивается.